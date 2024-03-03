الأحد 03 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

3.4 % مكاسب «برنت» و4.5 % للخام الأمريكي

النفط
النفط

عززت أسعار النفط مكاسبها أول من أمس، مع ترقب المستثمرين قرار «أوبك+» بشأن سياسة خفض الإمدادات مع تقارير تفيد بتمديد العمل بالخفض الطوعي خلال الربع الثاني من هذا العام، في ظل تعطل مفاوضات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

وعند التسوية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 2% بما يعادل 1.64 دولار عند 83.55 دولاراً، لتنهي تداولات الأسبوع محققة مكاسب 3.4%، بعد أن لامست 84.34 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ 6 نوفمبر 2023 (84.62 دولاراً).

اضافة اعلان


وارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل 2.2% أو 1.71 دولار إلى 79.97 دولاراً للبرميل، ليحقق مكاسب أسبوعية 4.55%، بعد أن لامس خلال الجلسة 80.85 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ 3 نوفمبر 2023 (81.5 دولاراً).


وأظهرت بيانات شركة «بيكرهيوز»، أن عدد منصات التنقيب عن النفط – مؤشر على الإمدادات المستقبلية- في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 3 منصات عند 506 منصات، وهو أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 22 من سبتمبر 2023 (507 منصات).


وقالت مصادر في «أوبك» لـ «رويترز» إن «أوبك+» تدرس تمديد خفض الإنتاج خلال الربع الثاني وربما حتى نهاية العام.- رويتر

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مدفوعات الديون-(تعبيرية)

تضخم مدفوعات الديون يضر بأولويات التنمية

01 آذار 2024
د. حمزه العكاليك

تحديات الاحتيال ومكافحة غسل الأموال في التكنولوجيا المالية

27 شباط 2024
العلم الأردني

آبار النفط الصناعية في الأردن!

26 شباط 2024
عدنان أحمد يوسف

صندوق سيادي خليجي لتمويل الأبحاث والابتكار

26 شباط 2024
الذكاء الاصطناعي

تساؤلات بروفيسور في الذكاء الاصطناعي؟

25 شباط 2024
الخدمات الالكترونية

تحسين العلاقات مع العملاء وإسهامه في تحقيق ميزة تنافسية مستدامة

24 شباط 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

لماذا قد تفشل التهدئة في الأقصى؟

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

أولوية الملك

سلامة الدرعاوي |اليوم

ماذا يعني أن تكون أردنيا؟

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

عالم نص كم

نضال المجالي |اليوم

عدم اليقين والشركات العائلية (1)

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
فلسطينيون يتجمعون عند منزل هدمته الغارات الإسرائيلية في غزة - (أرشيفية)

‏المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (1 - 2)

ترجمات | منذ14 ساعة
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات |28 شباط 2024
1

سراب الدولتين‏: كيف تكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ (2-1)

ترجمات |27 شباط 2024
جانب من آثار الدمار الحاصل بمستشفى الشفاء في شمال غزة-(وكالات)

تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته

ترجمات |26 شباط 2024
تظاهرة مؤيدة لوقف الحرب في غزة بالعاصمة البريطانية، لندن - (المصدر)

الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية

ترجمات |26 شباط 2024
‏متظاهرون يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة، أمام البيت الأبيض في واشنطن - (أرشيفية)

كيف تغير الحرب بين إسرائيل وحماس العالم

ترجمات |26 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
راتب شهر شباط

راتب شهر شباط

مجزرة دوار النابلسي 01 آذار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي

مجزرة دوار النابلسي 29 شباط 2024

bc6fcf28-ca21-4631-bc0d-10efb4032d05

نويت 29 شباط 2024

نويت

محاضرة 28 شباط 2024

محاضرة

العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة 27 شباط 2024

حمزة حجاج- العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة
 
 