"أوفتك الأردن" تزود مصانع شركة جيه تي إنترناشونال (JTI) الأردن بنظام تخزين ذكي لحفظ قطع الغيار

التزامًا منها بضم الشركات العالمية المرموقة إلى شبكة عملائها وتزويدها بأحدث الحلول التقنية التي تحقق مزيدًا من الكفاءة، أعلنت "أوفتك الأردن"؛ إحدى شركات "مجموعة أوفتك القابضة"، تعاونها مؤخرًا مع شركة جيه تي إنترناشونال JTI الأردن؛ إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال صناعة منتجات التبغ، من خلال تزويد مصنعها في منطقة القسطل بنظام خزائن كهربائية من نوع Kardex المخصص لتخزين قطع الغيار.

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يتميّز نظام الخزائن الكهربائية -الموَرَّد من شركة "أوفتك" وتُصنّعه شركة Kardex- عن أنظمة التخزين التقليدية بقدرته على تخزين قطع الغيار واسترجاع القطع المطلوبة بدقة عالية وإحضارها بانتظام وسرعة عالية.

ويرتبط النظام ببرنامج خاص يتيح للمستخدم تعريف الموقع الخاص لكل قطعة للتمكن من الوصول إليها بسهولة عند الحاجة.

وبالتالي، وعند إدخال اسم القطعة المخزنة على البرنامج المثبت على جهاز الحاسوب المرتبط بالنظام، يتحرك النظام آليًا، ويقف عند الرف الذي يحتوي على القطعة المطلوبة، كما يضيء النظام موقع القطعة ليمكّن المستخدم من معرفة الموقع بالتحديد دون الحاجة للبحث طويلًا.

وبالإضافة إلى ذلك، يتيح النظام للمستخدم إمكانية متابعة الحركات المنفَّذة ومراقبتها من خلال تسجيل اسم المستخدم وتاريخ طلب القطعة المطلوبة وغيرها من التفاصيل.



تُعدّ هذه الشراكة بين "أوفتك الأردن" وشركة جيه تي إنترناشونال JTI الأردن خطوة استراتيجية بالغة الأهمية؛ إذ تعتمد شركة التبغ اليابانية بشكل كبير على توافر قطع الغيار والمواد اللازمة لإنتاج منتجاتها بجودة عالية وفي الأوقات المناسبة، مما سينعكس إيجابيًا على فاعلية عمليات الإنتاج والتوريد للشركة.



وحول ذلك، علّق إجناسيو أجيليرا؛ المدير العام لشركة جيه تي إنترناشونال JTI الأردن، قائلًا: "تحرص جي تي إنترناشونال JTI الأردن على اتّباع أفضل الممارسات والحلول عالميًا بما يضمن تقديمها لمنتجات عالية الجودة في أسواقها كافة على مستوي العالم".



من جانبه، قال المهندس مازن حزبون؛ مدير دائرة الحلول المكتبية والبنكية في شركة "أوفتك" للأنظمة المكتبية والبنكية: "تُجسّد هذه الشراكة خطوة جديدة مهمة في رحلتنا نحو تنوع تطبيقات الحلول المميزة التي نقدّمها لعملائنا.

وإنّنا سعيدون جدًا بتزويد جيه تي إنترناشونال (JTI) الأردن بالتكنولوجيا التي يحتاجونها لتعزيز الفاعلية في أداء عملياتها الإنتاجية. ونتطلع إلى مزيد من التعاون في المستقبل القريب".



تمتلك "أوفتك" خبرة ممتدة لأكثر من 100 عام وتسعى دائمًا إلى تطوير منتجاتها في مجال الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، مما يؤهّلها لتزويد كبرى الشركات والمنظمات الدولية والبنوك وغيرها بمجموعة متنوعة من الخدمات والحلول؛ بما يلبي متطلبات عملها المتنوعة والمعقدة ويُعزّز كفاءتها التشغيلية ويرفع تميّزها في أداء عملها.