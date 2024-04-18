الخميس 18 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استراتيجيات لتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي الأردني

pro-gqfGjPcC
نضال ملو العين

*نضال ملو العين

 

تُظهر التطورات الراهنة والتحديات الاقتصادية المتعددة التي تمر بها المنطقة، بما في ذلك الحروب والتهديدات والمناوشات والظروف المتغيرة، ضرورة تفكيرنا في الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة هذه التحديات. يجب علينا وضع استراتيجيات جديدة وفعّالة لإدارة الأزمات الاقتصادية وتخطيط مستقبلي مدروس للتعامل مع الوضع الحالي.

اضافة اعلان


يُعتبر الموقف الأردني، الذي يتسم بالإنسانية والأخلاق، محط احترام الجميع، ويُبرز دور الأردن في حماية سيادته وأمن أراضيه ومواطنيه. يُنظر إلى الأردن كدولة قوية ومحورية في المنطقة، ما يعزز من مكانتها كمركز للأمان الإقليمي، وهو ما يجب أن نستغله في تعزيز صورة الأردن عالميًا.


من الضروري استحداث مبادرات تعزز الاستثمار والسياحة لتحقيق انتعاش اقتصادي يمكننا من التعامل مع التداعيات الاقتصادية. القطاعات مثل التعليم والسياحة والاستثمار بحاجة إلى بنية تحتية متطورة تجذب المزيد من الفعاليات الاقتصادية.


مثال على ذلك، افتتاح جامعة فرنسية في الأردن سيُعزز العلاقات الثقافية والاقتصادية مع فرنسا والدول الناطقة بالفرنسية، ويجعل الأردن مركزًا تعليميًا للمنطقة. بالإضافة إلى ذلك، إنشاء مطار "البترا" سيُعزز من السياحة والاستثمار في الجنوب، ويخلق فرص عمل ويقلل من معدلات البطالة.


لتحقيق هذه الأهداف، يجب أن نركز أيضًا على تعزيز الأسواق الجديدة في أفريقيا وآسيا، سواء لتصدير المنتجات الأردنية أو لاستقطاب السياح والاستثمارات.


علينا أن نبدأ اليوم بدعم الاستثمار المحلي، الذي سيجذب الاستثمارات العالمية، وأن نتذكر أن الجهود الأردنية والاحترام الدولي الذي يحظى به الأردن يشكلان رأسمالًا يجب استثماره بشكل استراتيجي لتعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة.


حمى الله الأردن وحمى الله الملك.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
pro-nwfYPcJU

عملاء كريم يقدمون تبرعات بقيمة 170,000 دولار أمريكي خلال شهر رمضان المبارك

منذ1 ساعة
WhatsApp Image 2024-04-15 at 2.52.49 PM

أورنج الأردن والجامعة الأردنية تطلقان الفوج الخامس من مختبر التصنيع الرقمي في عمان

17 نيسان 2024
WhatsApp Image 2024-04-15 at 3.42.39 PM (1)

كلية الحقوق بجامعة البترا تعقد ندوة عن قانون حقوق الطفل

17 نيسان 2024
Ookla

أمنية صاحبة "أسرع شبكة خلوي في الأردن"

17 نيسان 2024
مجموعة فاين الصحية القابضة

مجموعة فاين الصحية القابضة ترعى إفطاراً خيرياً في متحف الأطفال الأردن

16 نيسان 2024
pro-RhYwLANO

" 100Jordan " أول شركة تستخدم الذكاء الاصطناعي في مجالاتها الهندسية

14 نيسان 2024
افكار و مواقف

المرتكزات العقائدية للفكر الإبادي الصهيوني (6)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

التعليم.. "مسبحة وفرطت"

محمود الخطاطبة |اليوم

التجاوب مع الأزمات

سلامة الدرعاوي |اليوم

صناعة المحتوى في عصر الإنفلونسر: تحديات وإمكانيات

تهاني روحي |اليوم

التوترات في الشرق الأوسط وأسعار النفط

رعد التل |اليوم

السعودية والأردن.. أعمق من رواسي الإقليم

سميح المعايطة |اليوم

لنتعلم من هؤلاء

د.خليف الخوالدة |اليوم

ذلك الاختراق الإعلامي أمام مشروعين عدوين

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1713349573577781600

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة (3-3)‏

ترجمات | منذ15 ساعة
دمار هائل في حي الرمال في مدينة غزة بعد استهدافه بغارات جوية إسرائيلية، 10 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-2)

ترجمات |16 نيسان 2024
الدخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 28 كانون الأول (ديسمبر) 2023 - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-1)

ترجمات |15 نيسان 2024
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات |14 نيسان 2024
1713087807612991000

كيف تقوض قضية الإجهاض حظوظ ترامب الانتخابية

ترجمات |14 نيسان 2024
1713004767501566600

أسطورة إسرائيل كـ"حاملة طائرات أميركية" في الشرق الأوسط‏

ترجمات |13 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

الأردن فخر العرب

الشحن في الأردن 16 نيسان 2024

الشحن في الأردن

الشعب والأخبار 16 نيسان 2024

الشعب والأخبار

بقايا المسَّيرات في الأردن 14 نيسان 2024

hajjaj copy

أول يوم دوام بعد العيد 13 نيسان 2024

hajjaj copy

السوبر ماركت 07 نيسان 2024

حمزة حجاج - السوبر ماركت
 
 