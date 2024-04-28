جامعة البترا تستضيف الامتحان التحريري للمحامين المتدربين

اضافة اعلان

استضافت جامعة البترا للمرة الثالثة على التوالي الامتحان التحريري للمحامين المتدربين لدورة نيسان للعام 2024، الذي شارك فيه ما يزيد عن ألف وسبعمائة محامٍ متدرب، وقد تمت إجراءات الامتحان بكل يسر وسلاسة، بفضل ما قدمته الجامعة من قوى بشرية، وبنى تحتية، وتجهيزات إلكترونية لعقد هذا الامتحان وإنجاحه.ورحب عميد كلية الحقوق؛ الدكتور علي محمد الدباس، بأعضاء مجلس نقابة المحامين، وأعضاء اللجنة المكلفة بعقد الامتحان، والمحامين المتدربين، مؤكدًا حرص كلية الحقوق في جامعة البترا على التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي بشكل عام، والنقابات المهنية وعلى رأسها نقابة المحامين بشكل خاص، بما يساهم في تمكين النقابة من القيام بواجباتها على أكمل وجه، كما أكد حرص إدارة الجامعة على ضمان نجاح إجراءات الامتحان،وشكر أعضاء اللجنة المشكلة من قبل نقابة المحامين الأردنيين لتنظيم الامتحان جامعة البترا ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، لاستضافتها الامتحان التحريري للمحامين المتدربين، وتسخيرها الإمكانات كافة لتسهيل عقد الامتحان بشكل مميز.يذكر أن الامتحان امتد من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً يوم السبت الموافق 27/4/2025 في قاعات نموذجية أعدتها الجامعة لهذه الغاية.