بسطامي وصاحب وBYD عام كامل من الإنجاز والتقدّم

بينما تحتفل شركة BYD، الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية ذات الشهرة العالمية، بعام آخر ناجح مليء بالإنجازات والانتشار العالمي حيث حقّقت مؤخراً مبيعات تجاوزت التوقّعات ببيع ما يزيد عن 3 ملايين سيارة، احتفلت شركة حلول التنقل لتجارة المركبات الوكيل الحصري لشركة BYD العالمية في الأردن، وإحدى شركات مجموعة بسطامي وصاحب، بمرور عامٍ على انطلاقها في الأردن وتمثيلها لشركة السيّارات الكبرى، بحضور ممثّلين عن الشركة العالمية، وإداريين وشخصيات عامّة ومهتمين، حيث شهد هذا العام تحقيق العديد من الإنجازات والتقدّم، والتوسع الاستثماري. اضافة اعلان



وبهذه المناسبة؛ أعلن القائمون على شركة حلول التنقل لتجارة المركبات عن افتتاح أحدث مركز خدمة سيارات في منطقة ماركا بالعاصمة عمّان، حيث تعتبر هذه الخطوة توسعاً كبيراً، وبمثابة شهادة على التزام BYD من خلال وكيلها الحصري في المملكة بتوفير خدمة عملاء استثنائية وتجربة أكثر تخصّصاً.

وخلال عامٍ على الشراكة الحصريّة، حققت BYD إنجازات ملحوظة، بما في ذلك التعاون الاستراتيجي مع شركاء مرموقين وجهات كبرى مثل البنك الأردني الكويتي، وشركة بن العميد، إلى جانب التعاون مع شخصيات ومؤثرين إعلامياً وعبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل نادية الزعبي، ورهف صوالحة، ومحمد حرب وغيرهم. وقد لعبت هذه الشراكات دوراً محورياً في تعزيز حضور BYD وتأثيرها في السوق الأردني.

كما استطاعت شركة BYD من خلال وكيلها الحصريّ في المملكة شركة حلول التنقل لتجارة المركبات من تحقيق توسيع في حصتها السّوقية، وأصبح وجودها ظاهراً على الطرقات من خلال توفير العديد من الموديلات والفئات التي لاقت رواجاً واسعاً مثل Atto3 وSeagull وDolphin وغيرها الكثير، والتي تناسب الاستعمالات الشخصية والعملية على حدّ سواء، وتقدم مواصفات منافسة تدمج ما بين المتانة، والأمان والرفاهية بذكاء منقطع النّظير.

من جهته، عبّر المهندس عكرمة محاسنة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بسطامي وصاحب، المالكة لشركة حلول التنقل لتجارة المركبات الوكيل المعتمد لسيارات BYD في الأردن عن سعادته بمرور عامٍ على الشراكة النّاجحة، ورحّب بممثلي الشركة العالمية، وممّا جاء في قوله: "يسعدنا اليوم، وبحضور شخصيات هامّة ومؤثرة في مسيرة الشركة العالمية أن نحتفل بعام كامل من التقدّم والنجاح، ومسيرة انطلقت بقوة لتغيّر معالم سوق السيارات المحلي وتفرض واقعاً جديداً، مفاده أن BYD ستكون رائدة سوق السيارات الكهربائية، وستظل تجربة العملاء لدينا هي الأفضل من خلال توفير مراكز الصيانة وخدمات ما بعد البيع".

وبدوره، أشاد السيد "اد هانغ" مدير عام BYD الشرق الأوسط وإفريقيا، بهذه الشراكة المميزة مع شركة حلول التنقل لتجارة المركبات، وتقدم بالتهنئة لإدارتها وفريق عملها بمناسبة مرور عامٍ على تمثيلها للشركة العالمية، وقال: "يسعدني اليوم أن أكون بينكم في هذه المناسبة الرائعة، وأشيد حقاً بالنجاحات الكبرى التي حققناها معاً في السوق الأردني. إن إنجازات كهذه خلال وقت قياسي تعتبر مؤشراً واضحاً على القدرة الاستثنائية التي أظهرتها الشركة ممثلة بقيادتها وفريق عملها، وسنستمر في العمل معاً لتحقيق المزيد، لسنوات كثيرة قادمة."

يشار إلى أنّ شركة حلول التنقل لتجارة المركبات، وهي إحدى شركات مجموعة بسطامي وصاحب الوكيل الحصري والوحيد في الأردن لسيارات BYD، توفر خدمات مميزة وأسعار منافسة للبيع، وخدمات ما بعد البيع، والآن من خلال مركز الصيانة الجديد والذي يضم فريقاً مكوناً من 60 مهندساً مختصاً وفنياً مدرباً، تقدم الخدمة بسرعة وكفاءة إلى جانب تجهيزات ومعدات وفق أحدث المعايير العالمية.

نبذة عن مجموعة بسطامي وصاحب وشركة حلول التنقل لتجارة المركبات - BYD الأردن:

تأسست مجموعة بسطامي وصاحب في عمان عام ١٩٦٩، كمجموعة أعمال مرموقة تضمّ عدّة شركات مختصّة في مختلف المجالات والقطاعات، وهي الوكيل المعتمد لسيارات BYD العاملة بالطاقة الجديدة، تحت مظلّة شركتها "شركة حلول التنقل لتجارة المركبات". يتمثّل الهدف الرئيسي لمجموعة بسطامي وصاحب في تعزيز الحضور العالمي للعلامة التجاريّة BYD auto، عبر تقديم حلول مستدامة آمنة وفعّالة في مجال مركبات الطاقة الجديدة، وذلك من خلال الابتكارات التكنولوجيّة الرائدة. يمكنكم زيارة الرابط التالي للحصول على المزيد من المعلومات: www.mstc.com.jo .

وتتمتّع المجموعة حالياً بمكانة محوريّة في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط لما تقدّمه من مجموعة واسعة من الخدمات، وتلتزم بالحفاظ على أعلى المعايير العالميّة، وتقديم الخدمات المثاليّة لسيارات BYD، بفضل ما تمتلكه من مرافق استثنائية وفريق عمل محترف. وضمن سعيها لدمج أحدث التقنيات العالميّة في السوق الأردني، عملت مجموعة بسطامي وصاحب على إدخال السيارات الكهربائية الصينية BYD، مع التركيز على ضمان تحقيق رضا العملاء المستمر. ومن خلال إنشاء المعارض لمختلف فئات السيارات، إلى جانب مراكز الصيانة، والوكلاء الفرعيين، ومراكز بيع قطع الغيار في جميع أنحاء المملكة، تمكّنت المجموعة من التأثير بشكل كبير على قطاع تجارة السيارات في الأردن والشرق الأوسط.

تستخدم المجموعة نظامًا متخصصًا، يجمع بفعاليّة بين التسويق، والبيع، وخدمات ما بعد البيع الرائدة، لتحقيق هدف رئيسي واحد؛ وهو ضمان أعلى مستوى من حماية العملاء ورضاهم، ويعدّ التزامها بذلك أحد أهم عناصر نجاحها. في وقتنا الحاضر، تفتخر مجموعة بسطامي وصاحب بقاعدة عملاء متنامية، تخدمهم من خلال معارض السيّارات، ومراكز الصيانة التابعة لها، وبجهود كوادرها من الموظفين المتخصصين الذين يزيد عددهم عن 200 موظف. للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني http://www.bstc.com.jo أو الاتصال على الرقم التالي: 06-5532356، كما يمكنكم أيضاً زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي:

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حول شركة BYD

(Build Your Dreams) BYD هي شركة تقنيات متقدمة متعددة الجنسيات، مكرسة للاستفادة من الابتكارات التكنولوجية من أجل حياة أفضل. تعمل BYD في أربع صناعات تشمل السيارات والإلكترونيات والطاقة الجديدة والنقل بالسكك الحديدية. ومنذ تأسيسها في عام 1995، طورت الشركة بسرعة خبرة قوية في مجال البطاريات القابلة لإعادة الشحن وأصبحت مناصرة لا هوادة فيها للتنمية المستدامة، ونجحت في توسيع حلول الطاقة المتجددة على مستوى العالم من خلال عملياتها في أكثر من 70 دولة ومنطقة. إن إنشاءها لحلول الطاقة الخالية من الانبعاثات، والتي تشمل توليد الطاقة الشمسية بتكلفة معقولة، وتخزين الطاقة الموثوق به، والنقل الكهربائي المتطور، جعلها رائدة في الصناعة في قطاعي الطاقة والنقل. BYD هي شركة مدعومة من وارن بافيت وهي مدرجة في بورصتي هونغ كونغ وشينزن. للمزيد من المعلومات حول الشركة يمكنكم زيارة الرابط التالي: www.byd.com.