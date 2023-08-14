الإثنين 14 آب 2023
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بنك القاهرة عمان يعزز انتشاره في العقبة بافتتاح فرع جديد في مول النافورة

القاھرة عمان يعزز انتشاره في العقبة بافتتاح فرع جديد في مول النافورة (2)
الفرع الجديد في مول النافورة
العقبة - وسَع بنك القاھرة عمان انتشاره في محافظة العقبة بافتتاح فرع جدید لخدمة عملائه بسھولة ویسر وتخفیف الضغط على باقي الفروع.
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وبدأ الفرع الجديد باستقبال عملائه في مقره الكائن داخل مول النافورة – مقابل منتجع ايلا

وجھز الفرع الجدید وفق أحدث التصامیم العصریة والتقنیة بھدف ضمان سرعة خدمة العملاء وتوسیع قاعدة العملاء بتقدیم أفضل الخدمات المصرفیة .

وتحاكي الاعمال والتصامیم الداخلیة للفرع عملیة التجدید والنھضة المصرفیة المتواصلة التي یشھدھا البنك لتتناسب مع الھویة المؤسسیة للبنك وذلك لتقدیم خدمة عصریة براحة وامان وانسیابیة.

وحرص البنك في فرع العقبة – مول النافورة على توفیر كافة وسائل الراحة وسرعة تقدیم خدماته لعملائه داخل الفرع بما فیھا توفیر جھاز صراف آلي لتقدیم كافة الخدمات المصرفیة .

ویشار الى ان ھذا الفرع الجدید أنشئ في سیاق تنفیذ سیاسة البنك لتوسیع الانتشار الجغرافي لخدمة عملائه في كل مكان نتیجة الازدیاد الملفت للعملاء الجدد الذین تعزز ثقتھم بخدمات البنك المصرفیة الممیزة خاصة الكترونیا.
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