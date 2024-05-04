السبت 04 أيار 2024
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جامعة البترا تستقبل وفدًا طلابيًّا من أكاديمية (سجال)

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جامعة البترا تستقبل أكاديمية (سجال)
استقبلت جامعة البترا وفدًا من الطلبة الأجانب المسجلين في معهد (سجال) لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، في زيارة للتعرف للجامعة، والالتقاء بطلبتها من كلية الصيدلة وكليات أخرى.اضافة اعلان
شملت الزيارة التي نسقها الدكتور أنس خليل من  كلية الصيدلة والعلوم الطبية تقديم محاضرة تعريفية بكليات الجامعة وتخصصاتها قدمها عميد كلية الصيدلة والعلوم الطبية الأستاذ الدكتور رياض عوض. 
تضمن برنامج الزيارة لقاء بعدد من طلبة الجامعة، بهدف تحسين المحادثة لطلبة الوفد الزائر، من خلال مرافقة طلاب كلية الصيدلة المتطوعين لطلاب المعهد خلال الزيارة، التي شملت جولة للتعرف لمرافق الجامعة وحدائقها، ثم محاضرات تبادل لغوي وثقافي بين طلاب كلية الصيدلة والعلوم الطبية وطلاب معهد سجال الأجانب، انقسمت إلى ساعة للتبادل اللغوي باللغة العربية، وساعة أخرى للتبادل اللغوي باللغة الإنجليزية، وتم تسليم الهدايا التذكارية لطلبة الوفد الزائر.
يشار إلى أن الوفد الزائر ضم جنسيات متعددة من أمريكا، وكندا، وألمانيا، وفنلندا، وفرنسا، وإسبانيا، وبريطانيا، وإيطاليا، وأستراليا، وسويسرا.
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