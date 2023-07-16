لقاء مع السيد دانيال الشرايحة رئيس الموارد البشرية و تطوير خبرة العملاء في بنك الاتحاد حول حصولهم على الشهادة الدولية "أفضل أماكن العمل"

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1- كيف تقومون بالتواصل والتفاعل مع الموظفين في بنك الاتحاد؟موظفوناوموظفاتنا هم رأس مالنا وثروتنا الحقيقية، ونعمل كل ما بوسعنا يومياً لضمان بيئة عمل تُشعرهم بالرضا.لذا، نحتضن في بنك الاتحاد قنوات تواصل مفتوحة مع موظفينا وموظفاتنا تمكّنهم من التعبير والتواصل بشفافية، وتمكننا من الاستماع لهم وأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار في عملية صنع القرار، مما يساعدنا في تطوير بيئة عملنا.كما نلتزم بقيم ثقافتنا المؤسسية ونجسّد التعاطف والتواضع والمرونة في تعاملنا مع موظفينا وموظفاتنا، ونكافئ كل من يشاركنا في تجسيد هذه القيم في مكان العمل. وبالطبع، نرعى في بنك الاتحاد بيئة تدعم التنوع والشمولية وتكافؤ الفرص، مما يجعل من مؤسستنا بيئة عمل آمنة ومناسبة للسيدات.لطالما كانت تنمية ثقافة مكان العمل التي تعطي الأولوية لرفاهية موظفيناوموظفاتنا وتطوّرهم المهني حجر الزاوية في استراتيجيتنا في بنك الاتحاد. ونؤمن أننا من خلال الاستثمار في موظفينا، فإننا نستثمر في نجاح مؤسستنا في المستقبل.أنا اليوم كلي فخر وأنا أخبرك بكل ثقة أن موظفينا وموظفاتنا هم نخبة المواهب في الأردن ولا نفوّت أي فرصة لتقدير ومكافأة عملهم الجاد، وتمكينهم من التطوّر وتحقيق إمكاناتهم الكاملة مهما تطلّب الأمر.2- ما هي أكبر التحديات التي تواجهونها اليوم في مجال الموارد البشرية في القطاع المصرفي الأردني؟في عصر التكنولوجيا الحديثة وفي ظل التطورات السريعة التي نشهدها يومياً، أحد التحديات التي نواجهها في مجال الموارد البشرية هو كيفية الموازنة بين مواكبة التكنولوجيا والاستفادة من كل ما تقدمه لنا من جهة، وبين الحفاظ على العنصر البشري الذي لا غنى لنا عنه من جهة أخرى.لذا، نسعى دائماً لابتكار طرق تمكننا من تبنّي التكنولوجيا الحديثة لتطوير وتحديث نظم إدارة أعمالنا والاستفادة من كل ما تنتجه التقنيات المتطورة بأفضل الممارسات التي تمكننا من الحفاظ على العنصر البشري وتعزيز الإنتاجية في العمل.من التحديات الأخرى التي نواجهها، كوننا نختار الأشخاص الذين نعمل معهم بعناية شديدة، هي العثور على المواهب المناسبة التي تتوافق مع ثقافتنا المؤسسية. فنحن في رحلة بحث مستمرة عن مواهب تشاركنا قيمنا وتتحلى بالصفات التي تشبهنا كمؤسسة.3- ما هي فرص التعلم التي يقدمها بنك الاتحاد لموظفيه؟كما ذكرت سابقاً، نؤمن في بنك الاتحاد أن الاستثمار في موظفينا وموظفاتنا هو استثمار في نجاح البنك.ولهذا السبب، فإن فرص التعلم التي نقدّمها لهم غير محدودة وتتراوح بين دورات تدريبية بشهادات عالمية معتمدة في مجالات عملهم، وبين ورشات العمل التي يتم تنظيمها من قبل البنك عن مواضيع حياتية مختلفة مثل الصحة الذهنية والصحة الجسدية واستراتيجيات إدارة التوتر والسلام الداخلي والتربية الواعية وغيرها من المواضيع المهمة التي من شأنها مساعدتهم على بناء حياة سليمة.ولأننا نؤمن بأهمية الاستمرار في التعلم والتطوّر، فقد قمنا بوضع ميزانية خاصة تُعتبر واحدة من أكبر ميزانيات التعلم والتطوير في الأردن.كما أطلقنا مشروع التقييم والتطور الوظيفي الجديد "إطار الكفاءات للتطوير"، وهو إطار عمل جديد يحدّد الكفاءات والمهارات المطلوبة من كل فرد لأداء عمله بشكل ناجح وأكثر فعالية من خلال تحديد نقاط القوة وفرص التطور لكل موظف وموظفة، ويتم توفير فرص التعلم والدورات بناء على ذلك.4- كيف كانت رحلة حصول بنك الاتحاد على شهادة أفضل أماكن العمل؟رحلة حصول بنك الاتحاد على شهادة أفضل أماكن العمل كانت فرصة لنا لنستمع لموظفينا وموظفاتنا الذين نعتبرهم نبض مؤسستنا. وأخبرتنا هذه التجربة عن نقاط قوتنا وعن النقاط التي تحتاج لتطوير.وأكّدت لنا هذه التجربة أيضاً أننا نمشي على الطريق الصحيح باتباعنا لأساليب مدرسة الموارد البشرية الحديثة التي تضع الموظف نصب عينيها وتشركه في عملية صنع القرار ووضع السياسات حتى يشعر بالانتماء للمؤسسة التي يعمل بها، وهذا بالتالي سوف ينعكس على شعوره بالمسؤولية تجاه إنجاح البنك.حصولنا على هذه الشهادة هو دافع لنا لمواصلة الاستثمار في موظفينا وموظفاتنا وفي تطورهم المهني، والاستمرار في احتضان مكان عمل يلهم أعضاء فريقه ويمكّنهم من الازدهار.نحن فخورون جداً بالنتائج التي حصلنا عليها، وسعداء للغاية أن استبيان أفضل أماكن العمل أظهر لنا أن 97% من موظفيناوموظفاتنا يعتقدون أن بنك الاتحاد هو من أفضل أماكن العمل في الأردن.5- ما النصيحة التي تقدمها لمن يتطلّع إلى الحصول على شهادة أفضل أماكن العمل لمنظمته/ منظمتها في الأردن؟من الجميل أن يتم تقدير مؤسستك من قبل جهة أخرى، لكن الهدف الأول من هذه التجربة هو الاستماع لموظفيك.لذا، نصيحتي لكل مؤسسة ترغب بالحصول على شهادة أفضل أماكن العمل هي: استمع لموظفيك وموظفاتك،فصوتهم مهم أكثر مما تظن وهو ما سيقودك لإنجاح مؤسستك.