الخميس 28 آذار 2024
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نجاز غير مسبوق.. مختبر بيولاب الطبي يحصل على شهادة JCI للمرة الرابعة على التوالي

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مختبر بيولاب الطبي
حصل مختبر بيولاب الطبي على اعتماد اللجنة المشتركة الدولية JCI، للمرة الرابعة على التوالي، وذلك عقب اجتيازه للمعايير العالمية التي تؤهله.

وأبدى المُقيّمين تقديراً كبيراً للجهود المُميّزة والواضحة التي بذلها  مختبر بيولاب، في سبيل سعيهم الحثيث لتطبيق مستوى عالٍ من جودة الخدمات الطبية والمخبرية المُقدمة، الأمر الذي أهّله للحصول على الاعتماد الدولي بدون أي ملاحظات.اضافة اعلان

وبهذه المناسبة قال المؤسس والمدير التنفيذي لمختبر بيولاب الطبي الدكتور عميد عبدالنّور، إنّ مختبر بيولاب الطبي وأسرته تفخر بهذا الإنجاز، والذي يعد إضافة نوعيّة لحقل المختبرات ويعكس مستوى أداء عالٍ في إطار الرعاية الصحيّة والمخبرية، مُضيفاً أنّ حصول المختبر على هذه الشهادة القيّمة للمرة الرابعة على المستوى الدولي يُعدّ إنجازاً استثنائياً.

وشكر الدكتور عبد النور فريق عمل مختبر بيولاب الطبي الذي ساهم في الحصول على هذا المُنجز العالمي، من خلال بذل قُصارى الجّهود لتطبيق وتمثيل السياسات والمنهجيّات والإجراءات الدقيقة في العمل المخبري.

ويعتبر مختبر بيولاب الطبي من الرواد في حقل التشخيصات الطبية والفحوصات المخبرية، حيث يقدم خدمة توفير أكثر من 700 نوع من الفحوصات الطبية، سواء أكانت للأفراد أم الأطباء أم المستشفيات أو المختبرات الأخرى في شتى أرجاء منطقة الشرق الأوسط والأردن، وتتوزع فروع بيولاب في 25 منطقة مهمة ومختلفة في الأردن، بالإضافة إلى التواجد في المملكة العربية السعودية والعراق.

ويتميز مختبر بيولاب بحصوله على الاعتمادية من خمس هيئات اعتماد دولية لضمان الجودة، وتتمثل في اعتماد كلية علم الأمراض الأمريكية CAP واللجنة المشتركة الدولية JCI، وشهادة ISO15189 المقدمة من نظام الاعتماد الأردني JAS للخدمات الصحية المميزة، واعتمادية مجلس اعتماد المؤسسات الصحية HCAC، وشهادة المعيار العالمي لأمن المعلومات "ISO" 27001 .
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