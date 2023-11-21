الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بذور السمسم.. فوائد صحية مدهشة

sesameseeds2x-58a4b41c3df78c4758d5c507
بذور السمسم مليئة بالعناصر الغذائية

يمكن أن تكون بذور السمسم إضافة رائعة لنظامك الغذائي في فصل الشتاء. بحسب ما نشره موقع "WIO News"، حيث إنه هناك ثمانية أسباب صحية مدهشة تشجع على استهلاك بذور السمسم خلال فصل الشتاء آلا وهي:

اضافة اعلان

 

غني بفيتامينات "B"


تعتبر بذور السمسم مصدرًا جيدًا لفيتامينات "B" مثل النياسين والثيامين و"B6"، وتلعب فيتامينات B دورًا في استقلاب الطاقة ويمكن أن تساعد في مكافحة التعب في الشتاء.

السيطرة على داء السكري


تشير بعض الدراسات إلى أن بذور السمسم يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على التحكم في أعراض داء مرض السكري ويمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم بشكل عام.

 

ترطيب البشرة


يمكن أن يؤدي الطقس البارد إلى جفاف الجلد وتقشره، وتعد بذور السمسم مصدرًا جيدًا للأحماض الدهنية، التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على رطوبة البشرة ومنعها من الجفاف خلال أشهر الشتاء.

صحة القلب


تحتوي بذور السمسم على دهون صحية مثل الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة التي تحافظ على صحة القلب. يمكن أن تساعد هذه الدهون في خفض مستويات الكوليسترول السيئ مما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

صحة العظام


إن الكالسيوم والزنك الموجودان في بذور السمسم مفيدان للحفاظ على عظام قوية وصحية. يعد تناول السمسم مهمًا بشكل خاص في فصل الشتاء عندما تكون الأنشطة خارج المنازل محدودة مما يؤثر على صحة العظام بشكل عام.

 

دعم المناعة


تحتوي بذور السمسم على مضادات الأكسدة مثل فيتامين E الذي يدعم جهاز المناعة، ويعد الحفاظ على قوة الجهاز المناعي أمرًا ضروريًا خلال فصل الشتاء لتجنب نزلات البرد والأمراض الشائعة.


غني بالمغذيات


إن بذور السمسم مليئة بالعناصر الغذائية مثل الحديد والمغنيسيوم والزنك والكالسيوم، والتي تعتبر معادن ضرورية للحفاظ على الصحة العامة، خاصة خلال فصل الشتاء عندما يؤثر الطقس البارد على الجسم.

 

تعزيز الدفء والطاقة


تعتبر بذور السمسم دافئة في الطبيعة حسب الطب التقليدي، في فصل الشتاء، يمكن أن تساعد في توفير الدفء للجسم وتعزيز مستويات الطاقة.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
FruitandNutBreakfastBowls

كيف يتفاعل جسمك مع تناول المكسرات على الإفطار يومياً ؟

منذ22 ساعة
food

لتحسين المزاج.. تناول هذه الأطعمة

07 تشرين الثاني 2023
1_93_1698909766230

الفراولة تقاوم الخرف

04 تشرين الثاني 2023
adaptiveimage.resize.702.404

حقائق مغلوطة تربك مرضى السكري.. تعرّف عليها

04 تشرين الثاني 2023
اقرأ أيضا
how-to-store-lettuce-4x3-3fcf35f7cb8d4cd39aa665f3b022a338

الخس مفيد لمرضى السكري

منذ 2 دقيقة
Flu-or-Common-Cold-1024x683

كيف تواجه "البرد وأخواته" في فصل الشتاء؟

منذ21 ساعة
Dairy-Products

منتجات الألبان المخمّرة تقي من أمراض القلب والأوعية الدموية

منذ21 ساعة
FruitandNutBreakfastBowls

كيف يتفاعل جسمك مع تناول المكسرات على الإفطار يومياً ؟

منذ22 ساعة
ألزهايمر

ألزهايمر يعطل مناطق بالدماغ تتجاوز الذاكرة.. دراسة تكشف

19 تشرين الثاني 2023
leftovers_0

كم من الوقت مسموح بترك الطعام بالخارج دون أن يتلف؟

19 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف

من أوكرانيا إلى غزة فلسطين.. العالم يتغير

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

الفلسطيني حارب فلاموه وهادن فعاتبوه

ماهر أبو طير |اليوم

غزة و"الشفاء".. الغرب كذاب أشر

محمود الخطاطبة |اليوم

بعد غزة.. لن نكون أنفسنا

فريهان سطعان الحسن |اليوم

وللتواصل فنون

ضحى عبد الخالق |اليوم

كلام × كلام = كلام تربيع

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

السيناريوهات الاقتصادية لحرب غزة

سلامة الدرعاوي |اليوم

لماذا يرى الأردن التهجير إعلان حرب؟

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات | منذ17 ساعة
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون في مربع سكني كامل دمره القصف الإسرائيلي في مدينة غزة - (أرشيفية)

غزو غزة لن يجعل إسرائيل أكثر أمانا

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 