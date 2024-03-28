قلق في اليابان بعد تسجيل حالتي وفاة قد تكونان مرتبطتين بمكملات غذائية

سادت حالة من القلق في اليابان، يوم (الأربعاء)، بعد وفاة شخصين وتسجيل أكثر من مائة حالة استشفاء يُحتمل أن تكون مرتبطة بتناول مكمّل غذائي يُفترض أنّه يحارب الكولسترول، فيما أطلقت السلطات الصحية في البلاد تحقيقاً بهذه الحادثة.

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وأكّدت شركة «كوباياشي فارماسوتكل» المعنية، في حديث إلى «وكالة الصحافة الفرنسية»، الأربعاء، أنّها على علم بتسجيل حالتي وفاة قد تكونان ناجمتين عن تناول مكملاتها الغذائية التي تُباع من دون وصفة طبية.



وكانت الشركة التي تتخذ مقراً لها في أوساكا أعلنت الجمعة الفائت، أنها سحبت ثلاث مجموعات من المكملات الغذائية التي تحتوي على نوع من الأرز المخمر بالخميرة يسمى «بيني كوجي» أو أرز الخميرة الحمراء، يُفترض أنه يخفّض نسبة الكولسترول في الدم.



وكان الأطباء حذروا من المخاطر المزعومة لهذا المكوّن، وخصوصاً في مقال نشر عام 2019 في مجلة «بريتيش ميديكال جورنال» العلمية، وأشاروا إلى احتمال تلف الكبد إزاء تناول مكملات غذائية تحتوي على أرز الخميرة الحمراء.



وأكّدت «كوباياشي فارماسوتكل»، الثلاثاء، أنّها علمت بتسجيل 75 حالة استشفاء يُحتمل أن تكون مرتبطة بالمنتجات التي سحبتها من الأسواق بعدما أبلغ عدد من الزبائن عن معاناتهم مشكلات في الكلى.



وأفادت وسائل إعلام يابانية كثيرة بتسجيل 106 حالات استشفاء، لكن لا الشركة المصنعة ولا وزارة الصحة اليابانية أكّدتا هذا الرقم.



وأكدت «كوباياشي فارماسوتكل» عدم التوصل إلى أي استنتاجات بشأن احتمال وجود صلة سببية بين المكملات الغذائية وحالات الاستشفاء.



وأشارت إلى أنّها وفّرت أرز الخميرة الحمراء لشركتين في تايوان و50 شركة أخرى في اليابان، أعلن عدد كبير منها عن سحب منتجات مشتقة مختلفة، مثل مشروب الساكي الفوار وصلصة السلطة ومعجون فول الصويا المخمر «ميسو».





مادة سامة



وقال وزير الصحة الياباني كيزو تاكيمي، في تصريح صحافي الثلاثاء، إنّ وزارته طلبت من «كوباياشي فارماسوتكل» أن تقدّم سريعاً معلومات إضافية.



وأضاف أن وزارة الصحة «طلبت أيضاً من السلطات المحلية في مختلف أنحاء البلاد جمع معلومات عن الأضرار الصحية المُسجلة»، مقدّماً تعازيه لأهالي الضحايا.



وأشار إلى أنّ السلطات ستراجع الشركة وسيُعقد اجتماع حكومي هذا الأسبوع لتناول المسألة.



والأربعاء، انخفضت أسهم «كوباياشي فارماسوتكل» بنحو 4 في المائة في بورصة طوكيو قرابة الساعة 01.50 بتوقيت غرينتش.



وكانت المجموعة قد أوضحت الثلاثاء أنّ أول حالة وفاة هي لشخص كان يشتري بشكل منتظم لثلاث سنوات تقريباً أحد المنتجات التي سُحبت من الأسواق.



وأضافت: «نحقق حالياً في هذا الرابط وفيما حدث»، مقدّمة «خالص» اعتذارها.



وتابعت «كوباياشي فارماسوتكل» في بيان: «من المحتمل أن المواد الخام المستخدمة في تصنيع بيني كوجي تحتوي على مكونات لم تكن شركتنا تنوي تضمينها».



وذكرت أنّ التحاليل لم تكشف عن وجود السترينين، وهي مادة سامة قد تكون موجودة في أرز الخميرة الحمراء ويمكن أن تسبب مشكلات في الكلى.



وكانت في الماضي أثيرت مخاوف بشأن المنتجات المصنوعة من أرز الخميرة الحمراء التي تحتوي على مستويات عالية من مركب يسمى موناكولين ك.



وأقرّت المفوضية الأوروبية عام 2022 قانوناً يحدّ من استخدام الموناكولين في المكملات الغذائية المصنوعة من أرز الخميرة الحمراء بسبب «الآثار الضارة» التي سُجّلت لدى المرضى. -وكالات