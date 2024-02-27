جرعة زائدة من الفيتامينات... كل ما تحتاج لمعرفته

تعتبر الفيتامينات أساسية لصحة الجسم، ولكن تناول جرعات زائدة منها قد يؤدي إلى آثار جانبية غير مرغوبة.

إليك نظرة عامة على بعض الأعراض الجانبية التي قد تظهر نتيجة لتناول جرعات زائدة من الفيتامينات.

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يمكن أن تكون الجرعات الزائدة من الفيتامينات، وخاصة تلك التي تحتوي على الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون A وD وE وK، ضارة؛ لأن هذه الفيتامينات يتم الاحتفاظ بها في الأنسجة الدهنية في الجسم ويصعب التخلص منها.



وعادةً ما تكون الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء مثل فيتامينات C وB أقل ضررًا لأنها يتم طرحها في البول، ولكن استهلاك الكثير منها يمكن أن تكون له آثار سلبية، حسب ما يقول الدكتور سانجاي تشودري دكتوراه في الطب بـVMMC بنيودلهي؛ الذي سلط الضوء على الآثار الضارة المتعلقة بجرعة زائدة من العديد من الفيتامينات. وفق ما نقل عنه موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص.



الفيتامينات التي تذوب في الدهون؟





جرعة زائدة من فيتامين (أ)

تشمل أعراضها الصداع والدوخة والغثيان وتهيج الجلد وآلام المفاصل والعظام. وفي الحالات الشديدة، تلف الكبد أو النزيف.



ويمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط المزمن إلى تغيرات في الرؤية، وتورم العظام، وجفاف الجلد، وتساقط الشعر.







جرعة زائدة من فيتامين (D)

يمكن أن تؤدي إلى فرط كالسيوم الدم (ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم)، ما يسبب الغثيان والقيء والضعف ومضاعفات خطيرة مثل تلف الكلى.





جرعة زائدة من فيتامين (E)

ووفقا للمكتبة الوطنية للطب، فإن التسمم بفيتامين(E) لديه القدرة على التسبب بنزيف حاد. ويمكن أن يكون خطيرا، مع خطر النزيف الدماغي.



غير ان الجرعات العالية منه يمكن أن تتداخل مع قدرة الجسم على تخثر الدم، ما يزيد من خطر النزيف. وقد يؤدي أيضًا إلى الغثيان والإسهال وتشنجات المعدة والتعب والضعف والصداع وعدم وضوح الرؤية والطفح الجلدي.



جرعة زائدة من فيتامين (ك)

فيتامين (ك) الزائد على الرغم من أن السمية نادرة له، إلا أن الكميات المفرطة يمكن أن تسبب انهيار خلايا الدم الحمراء وتلف الكبد. ويمكن أن يتداخل أيضًا مع الأدوية المضادة للتخثر.الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء





جرعة زائدة من فيتامين (C) وحمض الأسكوربيك

«فيتامين C» هو فيتامين قابل للذوبان في الماء وهو آمن للأشخاص الأصحاء لأن الكميات الزائدة منه تفرز عن طريق البول.



تقول الدكتورة إدوينا راج رئيسة قسم الخدمات بعيادة التغذية وعلم التغذية بمستشفى «أستر سي إم آي» بنغالورو «مع ذلك، فإن الاستخدام المفرط لحبوب فيتامين (سي) يمكن أن تكون له عواقب سلبية».



تناول الكثير من فيتامين C يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الإسهال والغثيان وتشنجات البطن.



كما أن الجرعات العالية للغاية منه يمكن أن تسبب حصوات الكلى.





جرعة زائدة من فيتامين (ب) النياسين (B3)

الجرعات العالية يمكن أن تسبب احمرار الجلد، وزيادة معدل ضربات القلب، والغثيان، وسمية الكبد، واضطراب الجهاز الهضمي.





جرعة زائدة من البيريدوكسين (B6)

يمكن أن تؤدي إلى تلف الأعصاب، ما يسبب التنميل وضعف العضلات.





جرعة زائدة من حمض الفوليك (B9)

الإفراط في تناوله يمكن أن يخفي تشخيص نقص فيتامين (ب12)، ما قد يؤخر علاج الأضرار العصبية.



جرعة زائدة من الكوبالامين (B12)

على الرغم من أنه يعتبر آمنًا بشكل عام، إلا أن الجرعات العالية للغاية يمكن أن تسبب الدوخة والصداع والقلق والغثيان والقيء.





الآثار الجانبية العامة لجرعة زائدة من الفيتامينات:



تعد مشاكل الجهاز الهضمي شائعة عند تناول جرعة زائدة من العديد من الفيتامينات، والتي تظهر على شكل غثيان وقيء وإسهال وآلام في البطن.



يمكن أن ينجم التعب والضعف أيضًا عن تناول كميات زائدة من بعض الفيتامينات. بينما تشمل العواقب الأكثر خطورة تلف الأعضاء، والأعراض العصبية، وفي حالات نادرة، الموت.





الوقاية والإدارة

قبل تناول مكملات الفيتامينات، وخاصة بجرعات عالية، يجب استشارة الطبيب.





مراقبة تناول المكملات الغذائية:

كن حذرًا من المدخول التراكمي من الفيتامينات المتعددة والأطعمة المدعمة والمكملات الفردية لتجنب تجاوز المستويات الآمنة.





علاج الأعراض على الفور:

إذا كنت تشك في تناول جرعة زائدة من الفيتامينات، فاطلب المشورة الطبية على الفور لإدارة الأعراض ومنع المضاعفات.



ان الفيتامينات مهمة للصحة، لكن المزيد منها ليس بالضرورة أفضل. كما ان تناول جرعات زائدة من الفيتامينات، سواء القابلة للذوبان في الدهون أو القابلة للذوبان في الماء، يمكن أن يكون له عواقب وخيمة.



ولتجنب الآثار الجانبية، تحدث دائمًا مع خبير الرعاية الصحية قبل البدء في أي نظام مكملات جديد، واتبع الإرشادات المقترحة.

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