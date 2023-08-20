هل يمكن أن تزيد "القبضة القوية" من طول العمر؟

وفي رياضة الجودو، غالبا ما تحدد "قوة القبضة" المنتصر، وفق لما ذكره خبير اللعبة القتالية، فيليب موروتي، لصحيفة "وول ستريت جورنال".
ولزيادة قوة القبضة، يمكن شراء معدات مثل مقابض اليد القديمة التي تقوم بضغطها معا، لكن موروتي البالغ من العمر 63 عاما، أشار إلى وسائل أخرى مثل الضغط على كرة صغيرة أو مقبض مضرب التنس لمدة 60 ثانية عدة مرات في اليوم.
لماذا قوة القبضة مهمة؟
قوة القبضة مهمة لأسباب عديدة، بما في ذلك قدرتك على القيام بالأنشطة اليومية بسهولة، وتعتبر ضرورية لممارسة الرياضة، وفق موقع "goodrx" الطبي المتخصص.
ويمكن أن تشير قوة القبضة إلى القوة الكلية للعضلات والقدرة على التحمل بالإضافة إلى كثافة العظام والقدرة على التعافي من الكسور، ويمكن أن تشير إلى جوانب أخرى لصحة الإنسان، ومدى تقدمه بالعمر.
وفي دراسة أجريت عام 2015، فحص الباحثون العلاقة بين قوة القبضة والوفاة لدى 140 ألف بالغ.
وكشفت الدراسة أن "ضعف قوة قبضة اليد" كان مرتبطا بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية والموت، وفق موقع "دايركت ساينس".
وهي مؤشر على "الصحة المعرفية والعقلية" للإنسان، حيث كشفت دراسة أجريت عام 2022 أن زيادة قوة القبضة كانت مرتبطة بقلة القلق والاكتئاب، والرضا بشكل أكبر عن الحياة، والقدرة على أداء الوظائف الإدراكية بشكل أفضل.
الخبراء ليسوا متأكدين من سبب كون قوة القبضة مؤشرا على الصحة في المستقبل، ووفقا لبعض الدراسات، فإن انخفاض قوة العضلات يرتبط بزيادة الشيخوخة البيولوجية.
ولذلك من الواضح أن "قوة القبضة" أمر بالغ الأهمية لكبار السن والشباب على حد سواء، ولذلك ينصح الخبراء بإجراء تدريبات دورية لتحسين تلك القوة، نقلا عن موقع الحرة.