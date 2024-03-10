الأحد 10 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

‫3 إستراتيجيات لممارسة الرياضة بأمان في رمضان

الرياضة في رمضان
الرياضة في رمضان
قالت جينيفر ديكس -المدربة الرياضية في قسم الطب الرياضي ‫لدى كليفلاند كلينك في الولايات المتحدة- إن هناك عددا من ‫المعايير التي يمكن للصائمين تطبيقها في رمضان لممارسة الرياضة بأمان.اضافة اعلان

‫وتسلط ديكس الضوء على إرشادات يمكنها مساعدة كل من يرغب ‫في المحافظة على تمارينهم الرياضية خلال شهر رمضان.

1- تناول أغذية متوازنة
‫أوضحت ديكس أنه من الأهمية بمكان عدم تفويت وجبة السحور، والحرص على تناول ‫وجبات متوازنة. ويجب أن تشتمل وجبتا السحور والإفطار على الكربوهيدرات ‫المعقدة (مثل: الخبز الأسمر) والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية.

‫وأكدت ديكس ضرورة التركيز على الأغذية التي تسهم في ترطيب الجسم في ‫أوقات الوجبات، وقالت "يجب تجنب الأطعمة المالحة وإدراج الأطعمة التي ‫تحتوي على نسبة عالية من الماء في الوجبات؛ مثل: الفاكهة كالبطيخ والتفاح ‫والكمثرى، والخضروات؛ مثل: الخيار".

2- ترطيب الجسم بكفاءة
بيّنت ديكس أنه يتوجب على الأفراد شرب المزيد من السوائل أكثر من ‫العادة، وذلك لتجنب الجفاف خلال اليوم، واقترحت تناول ما يصل إلى لتر من ‫الماء في الصباح مع السحور.

بالإضافة إلى الماء، يعدّ الحليب والفواكه من الخيارات الجيدة. أما ‫المشروبات الغنية بالكافيين؛ مثل: الشاي والقهوة والمشروبات الغازية، فهي ‫مدرات للبول ويجب تجنبها قدر الإمكان.

3- المحافظة على برودة الجسم
‫‫وأشارت ديكس إلى أنه يجب أخذ حمام بارد في أقرب فرصة ممكنة بعد الانتهاء من ‫التمرين، وقالت "من الجيد أخذ بعض الملابس الإضافية كذلك لتبديل ‫الملابس مباشرة بعد التمارين الرياضية، عوضا عن البقاء في ملابس ‫التمرين، التي تلتصق بالجسم وتحتفظ بالعرق". الجزيرة
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