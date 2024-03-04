الإثنين 04 آذار 2024
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طرق بسيطة لخفض استهلاك الأطعمة الجاهزة المضرة بالصحة

طرق بسيطة لخفض استهلاك الأطعمة الجاهزة المضرة بالصحة
طرق بسيطة لخفض استهلاك الأطعمة الجاهزة المضرة بالصحة
كشف خبراء في التغذية والصحة عن بعض الطرق البسيطة للتخفيف من استهلاك الأطعمة الفائقة المعالجة التي ترتبط بـ 32 مشكلة صحية بما في ذلك السرطان والسكري واضطرابات الصحة العقلية.اضافة اعلان

بعض هذه الطرق:

تحقق من الملصقات

ينصح الخبراء بضرورة قراءة القائمة الطويلة من المكونات الموجودة على ملصقات الوجبات الخفيفة والأطعمة الجاهزة المفضلة لديك (UPF).

وتحتوي أطعمة UPF على مكونات لن تجدها في مطبخك، مثل الملونات والمحليات والمواد الحافظة. كما تحوي كميات كبيرة من الدهون والملح والسكر. 

ويحذر الدكتور دوان ميلور، اختصاصي التغذية في جامعة أستون في برمنغهام، من أن العديد من الأطعمة المصنعة تحتوي أيضا على مستويات منخفضة من الألياف.

ويقول: "إبدأ بالمعلومات الغذائية ثم ابحث عن الدهون المضافة والملح والسكر قبل حتى التفكير في المواد المضافة".

الطبخ من الصفر

يعد إعداد وجبات الطعام الخاصة بك باستخدام المكونات الموجودة في مطبخك أحد أفضل الطرق لتجنب المواد المضافة والأطعمة الغنية بالملح والسكر.

ويؤكد ميلور أن استخدام صلصة الطبخ أو مكعب المرق، الذي قد تتم معالجته، لا يدعو للقلق إذا كنت تتناول المزيد من الخضروات الطازجة أو المجمدة في وجبة مطبوخة في المنزل.

تناول وجبات خفيفة صحية
يقترح الخبراء استبدال المشروبات الغازية بشاي الأعشاب، واختيار رقائق الخضار والمكسرات والبذور بدلا من رقائق البطاطس.

وقال البروفيسور غونتر كونلي، عالم الغذاء والتغذية في جامعة ريدينغ: "إن الحد من تناول المشروبات الغازية ربما يكون الأكثر منطقية عموما".

تخطيط الوجبات

يساعد التخطيط لموعد تناول الوجبات ونوعيتها على تجنب استهلاك الأطعمة الفائقة المعالجة. ويمكن إعداد وجبة غداء العمل، على سبيل المثال، باستخدام مكونات بسيطة من السوبر ماركت، مثل الدجاج المطبوخ والبقول المعلبة والسلطة مع زيت الزيتون وعصير الليمون.

اختر الحبوب الكاملة

يمكن إنتاج المواد الغذائية الأساسية في السوبر ماركت، مثل حبوب الإفطار والخبز المعبأ مسبقا بكميات كبيرة واعتبارها فائقة المعالجة، لأنها تحتوي غالبا على مكونات إضافية مثل المستحلبات والنكهات الاصطناعية والمحليات، بدلا من الدقيق والملح والخميرة والماء فقط.

لكن الخبراء قالوا إن اختيار خبز الحبوب الكاملة أو العجين المخمر بدلا من "الخبز المعبأ المنتج بكميات كبيرة" يعد طريقة جيدة للالتزام بالمخبوزات الأقل معالجة. ديلي ميل
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