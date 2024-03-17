أروى جودة ترد على انتقادات طالت ملامحها: أحاول إيجاد علاج

كان ظهور أروى جودة في الحلقات الأولى من مسلسل نعمة الأفوكاتو لافتاً بسبب ملاحظة الجمهور زيادة بوزنها، ما جعل بعض رواد السوشيال ميديا يعتقدون أنها خضعت لعدة عمليات تجميل أثرت على شكلها بالسلب.



وكتب أحد المتابعين عبر "X": "أروى جودة وشها باظ.. مين دي؟!، هو المنجد إياه.. خسارة"، ويبدو أن التعليق استفذ أروى جودة مما جعلها ترد عليها وكتبت: ""الغبية اللي بتتكلمي عنها من غير ما تعرفيها دي عندها مشاكل في الغدة وتخنت 20 كيلو و بتحاول تلاقي العلاج الصح.. ربنا ما يوريكي.. رمضان كريم".

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وتفاعل عدد من المتابعين مع تعليق أروى ليرد أحد المتابعين قائلاً "عملت سيرش مخصوص والله بعد ما شفت البوست ده على الفيسبوك وجيت أقولك ألف سلامة عليكي وان شاء ربنا يشفيكي وترجعي أحسن من الأول وطول عمرك قمر سواء دلوقت أو قبل كدة".



ورد آخر كاتباً "ألف سلامة ربنا يتمم شفاكى على خير"، و كتب غيره أيضا: "ألف سلامة عليكي، حلوة و جميلة في كل أحوالك برده".







وتشارك أروى جودة في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل نعمة الافوكاتو بطولة مي عمر، أحمد زاهر ، كمال ابو ريه، سلوى عثمان، و هو من إخراج محمد سامي وتأليف محمد سامي و مهاب طارق.





أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو



وتدور أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو، الذي يعرض في النصف الأول من رمضان 2024، من قلب أحد الأحياء العتيقة بالقاهرة تنطلق المحامية الشابة "نعمة" لتتولى مهمة الدفاع عن الكثير من المظلومين والمقهورين والذين يبحثون عمن يمد إليهم يد المساعدة، تتأرجح حياتها بين مساعدة البسطاء في القضايا العامة وبين الدفاع عن حقوقها الشخصية تجاه زوج يمارس عليها أقصى الضغوط ولا يتحمل مسؤولياته. ET بالعربي

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