"أنورا" الأمريكي يفوز بـ"السعفة الذهبية" في "كان السينمائي"

فاز فيلم "أنورا"، للمخرج الأميركي شون بيكر، بجائزة السعفة الذهبية في "مهرجان كان" السينمائي، أمس السبت. وقالت رئيسة لجنة تحكيم المهرجان جريتا جيرويج خلال الإعلان عن الفائز بالجائزة الأرفع لهذا الحدث، في ختام دورته السابعة والسبعين: "هذا الفيلم رائع ومليء بالإنسانية (...) لقد حطم قلوبنا".



وفيلم "أنورا"، هو دراما إثارة تتحدث عن راقصة شابة تتورط مع ابن أحد الأثرياء الروس، ويروي انتقالها من الأحياء الفقيرة في نيويورك، إلى الفيلات الفاخرة للأوليغارشية الروسية.

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وتفوّق فيلم "أنورا" على 21 فيلماً آخر في المسابقة، بما في ذلك أفلام لمخرجين معروفين، مثل فرانسيس فورد كوبولا وديفيد كروننبرج.

ووجه شون بيكر في كلمته أثناء تسلم الجائزة، نداءً من أجل عرض الأفلام في صالات السينما، قائلاً: "يحتاج العالم إلى أن يتذكّر أن مشاهدة فيلم على الهاتف الخلوي، أو في المنزل ليست الطريقة المناسبة لمشاهدة الأفلام". وشدد على أنه خلال المشاهدة "في الصالة نتشارك الحزن والخوف والضحك".



ويبدو فيلم "أنورا" في بدايته أشبه بنسخة 2024 من قصة سندريلا، ثمّ تأخذ قصته منعطفاً درامياً، قبل أن تتحول إلى مشاهد كوميدية صريحة في هذا الفيلم الذي تبلغ مدته ساعتين و18 دقيقة، والذي يعيد التذكير بكلاسيكيات السينما الأميركية ويصوّر الجانب الآخر من الحلم الأميركي.





الفائزون في الفئات الرئيسية لجوائز مهرجان كان 2024:

جيسي بليمونز أفضل ممثل

- السعفة الذهبية: "أنورا" لشون بيكر- الجائزة الكبرى: "آل وي إيماجن آز لايت" لبايال كاباديا- جائزة الإخراج: ميجيل جوميس عن "غراند تور"- جائزة لجنة التحكيم: "إميليا بيريز" لجاك أوديار- جائزة لجنة التحكيم الخاصة: "بذرة التين المقدس" لمحمد رسولوف- جائزة أفضل سيناريو: "ذي سابستنس" لكورالي فارجا- جائزة أفضل ممثلة: ممثلات "إميليا بيريز" لجاك أوديار: كارلا صوفيا جاسكون وزوي سالدانيا وسيلينا جوميز وأدريانا باز- جائزة أفضل ممثل: جيسي بليمونز عن دوره في "كايندز أوف كايندنس" ليورجوس لانثيموس- جائزة الكاميرا الذهبية: "أرمان" لهالفدان أولمان توندل- السعفة الذهبية للفيلم القصير: "ذي مان هو كود نات ريماين

وحصلت ممثلات الفيلم الكوميدي الغنائي "إميليا بيريز" للمخرج جاك أوديار، ومن بينهن كارلا صوفيا جاسكون وسيلينا جوميز وزوي سالدانيا، على جائزة مشتركة في فئة أفضل تمثيل للنساء.



وحصل الأميركي جيسي بليمونز على جائزة أفضل ممثل عن دوره في "كايندز أوف كانيدنس" Kinds of Kindness للمخرج اليوناني يورجوس لانثيموس.



ولم يكن بليمونز (36 عاماً) الذي شارك أخيراً في فيلم "سيفيل وور"، موجوداً على المسرح لتسلم جائزته.



ويجسّد بليمونز في الفيلم شخصية مدير عادي يختلّ روتينه اليومي عندما يطلب منه رئيسه ذو الشخصية الجذابة (ويلم دافو) ارتكاب فعل لا يمكن إصلاحه.



وأُعلِن خلال مهرجان كان، أن جيسي بليمونز وإيما ستون سيتوليّان دور البطولة في فيلم لانثيموس المقبل الذي يحمل حالياً عنوان "بوجونيا" Bugonia.





السعفة الفخرية لجورج لوكاس

ووسط عاصفة من تصفيق الحضور وأعضاء لجنة التحكيم وقوفاً، تسلّم مبتكر سلسلة أفلام "ستار وورز" ("حرب النجوم") الشهيرة جورج لوكاس من صديقه المخرج فرانسيس فورد كوبولا، سعفة ذهبية فخرية، عن مجمل مسيرته خلال الاحتفال الختامي للدورة الـ77من مهرجان كان.



وطلب المهرجان بعد ذلك من لوكاس تسليم السعفة الذهبية إلى المخرج الأميركي شون بايكر عن فيلمه "أنورا".



وقال لوكاس لدى تسلمه جائزته "فرانسيس صديق كبير وأخ كبير، وأشكر له ما فعله دائماً من أجلي". وأضاف "جئتُ إلى هنا اليوم لأشكركم. أنا مجرد طفل نشأ بين الكروم في كاليفورنيا. إنه لشرف عظيم أن أكون هنا".