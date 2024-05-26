 
الأحد 26 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تنويه خاص لـ"نورة" السعودي في قسم "نظرة ما" بـ" كان السينمائي"

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مخرج الفيلم السعودي "نورة" توفيق الزايدي (يسار) وبطلا الفيلم يعقوب الفرحان، وماريا بحراوي، خلال مشاركتهم في مهرجان "كان"

حصل الفيلم السعودي "نورة" لمخرجه توفيق الزايدي، على تنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما، في الدورة 77 من مهرجان كان السينمائي.

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و"نورة" هو أول فيلم روائي سعودي طويل يتم تصويره بالكامل في منطقة العلا، وأول فيلم سعودي يشارك في قسم رسمي بمهرجان كان.


وفي ديسمبر الماضي، خلال الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، فاز الفيلم بجائزة "فيلم العلا لأفضل فيلم سعودي".


وتدور أحداث فيلم "نورة" في قرية بعيدة في المملكة العربية السعودية، في تسعينيات من القرن الماضي، حيث تقضي "نورة" معظم وقتها بعيداً عن عالم القرية، فيما يصل"نادر"، المعلم الجديد، إلى قرية نائية ويلتقيها، الشابة الشجاعة، التي تلهمه وتوقظ موهبته وشغفه بالفن، بالمقابل يقدم لها عالماً أوسع من الاحتمالات خارج القرية، وتدرك أنه عليها الآن أن تترك عالمها بعدما تكتشف أن "نادر" ليس فقط مدرس جديد في القرية، لتجد مكانًا تحقق فيه ما تريد.


الفيلم بطولة يعقوب الفرحان، وماريا بحراوي، وعبد الله السدحان، وكتابة وإخراج توفيق الزايدي، وقد سبق وحصل سيناريو الفيلم على جائزة من مسابقة ضوء للأفلام التي تنظمها هيئة الأفلام السعودية، وهي مبادرة أطلقتها وزارة الثقافة السعودية لدعم وتشجيع الجيل القادم من صانعي الأفلام السعوديين.


وحرصت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، على تقديم التهنئة لصُنّاع فيلم، حيث قالت في منشور عبر "انستجرام": "تفخر مؤسسة البحر الأحمر السينمائي بدورها في دعم هذا الفيلم الاستثنائي من خلال صندوق البحر الأحمر".

كما قدّمت "فيلم العلا" التهنئة أيضاً، قائلة: "تهانينا للمخرج توفيق الزايدي، حصوله على تنويه خاص في مهرجان كان السينمائي. دخل فيلمه الطويل الأول (نورة)، الذي تم تصويره في العلا التاريخ، باعتباره أول فيلم سعودي يتم اختياره رسميا لجائزة نظرة ما في مهرجان كان 2024".

الفائزون في المسابقة

 


ونال فيلم Black Dog جائزة أفضل فيلم، فيما فاز فيلم The Story of Souleymane بجائزة لجنة التحكيم، أما روبرتو مينيرفيني فاز بجائزة أفضل مخرج عن فيلم The Damned، مناصفة مع المخرجة رونجانو نيوني، عن فيلم On Becoming a Guinea Fowl.


وحصلت أنسويا سينجوبتا، على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم The Shameless، وفاز أبو سنجاري عن دوره في فيلم The Story of Souleymane.


وترأس لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما، الممثل والمخرج وكاتب السيناريو والمنتج الكندي كزافييه دولان، وعضوية كلّ من الكاتبة والمخرجة الفرنسية السنغالية ميمونة دوكوري، والمخرجة المغربية أسماء المدير، والممثلة الألمانية فيكي كريبس، والمخرج تود مكارثي.

 

 

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