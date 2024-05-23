 
الخميس 23 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أبطال فيلم "نورة" على السجادة الحمراء بمهرجان "كان".. لحظات استثنائية للسينما السعودية

طاقم الفيلم
طاقم الفيلم

عاش صناع الفيلم السعودي "نورة" لحظات استثنائية، الأربعاء، بمرورهم على السجادة الحمراء لمهرجان "كان" السينمائي، باعتبارهم صنّاع أول فيلم سعودي يشارك رسميًا في أحد أعرق مهرجانات السينما بالعالم.
والفيلم هو أول الأفلام الروائية الطويلة لتوفيق الزايدي، ويشارك في المسابقة الموازية "نظرة ما"، ضمن فعاليات الدورة الـ 77 من مهرجان "كان" السينمائي.

ونشر الحساب الرسمي لمهرجان "البحر الأحمر السينمائي" على انستغرام، صوراً لصناع الفيلم على السجادة الحمراء لمهرجان "كان".

وكانت جمانا الراشد رئيس مجلس أمناء مؤسسة "البحر الأحمر السينمائي"،  قد أعلنت في  نيسان/ أبريل الفائت، عن مشاركة  فيلم "نورة" المدعوم من "صندوق البحر الأحمر" بمهرجان "كان".

وبحسب الموقع الرسمي للفيلم، "تدور أحداث فيلم (نورة) في قرية بعيدة في المملكة العربية السعودية في التسعينات الميلادية، حيث تقضي نورة معظم وقتها بعيداً عن عالم القرية، وهي قصة مؤثرة للغاية تدور حول شخصين يجدان بعضهما البعض ويكتشفان صوت الإبداع والفن الدافع داخل نفسيهما."

اضافة اعلان


الفيلم من كتابة وإخراج وإنتاج توفيق الزايدي، وبطولة:  يعقوب الفرحان، ماريا بحراوي، وعبد الله السدحان، وتم تصويره بالكامل في "العلا".

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
مهرجان كان

في افتتاح دورته الـ77.. "كان السينمائي" يحتفي بالمرأة ويتجاهل غزة

16 أيار 2024
الفنان السعودي محمد عبده

الفنان محمد عبده يعلن إصابته بمرض السرطان

05 أيار 2024
اقرأ أيضا
سيرين عبد النور

بعد تمنيها الشفاء لأسماء الأسد.. سيرين عبد النور ترد على المنتقدين

منذ6 ساعة
فراس إبراهيم

فراس إبراهيم عن استخدام الفنانين لـ"تيك توك": هدر للكرامة

21 أيار 2024
إليسا

اليسا تنتقد حداد لبنان على وفاة رئيسي

21 أيار 2024
كيت بلانشيت

بطريقة خلاقة.. كيت بلانشيت تتحدى "كان" وتدعم فلسطين (صور)

21 أيار 2024
مشهد من الفيلم الفلسطيني الزمن المتبقي

أفضل 5 أفلام عن نكبة 1948

21 أيار 2024
فيلم الأستاذ

"الأستاذ" فلسطيني في "كان السينمائي"

19 أيار 2024
افكار و مواقف

تنظيم الإجازة بدون راتب.. فوائد جمة

محمود خطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

بوليفارد العبدلي من التعثر إلى النجاح

سلامة الدرعاوي |اليوم

"الاستقلال".. إيمان بالدولة

سميح المعايطة |اليوم

عن الجامعات وانتخابات المجالس فيها

مالك العثامنة |اليوم

مشاهدات من وسط البلد وغيرها

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي - (أرشيفية)

ماذا بعد وفاة الرئيس رئيسي؟‏

ترجمات | منذ21 ساعة
متظاهرون في برلين يحملون يافطة تقول: معاداة الصهيوني لا تساوي معاهدة السامية - (أرشيفية)

‏إسرائيل كدولة قومية يهودية ومعاداة السامية‏

ترجمات |21 أيار 2024
انقسام اسرائيلي داخلي

هل تنقسم " اسرائيل" إلى دولتين؟؟

ترجمات |21 أيار 2024
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (يسار) في حوار مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن - (أرشيفية)

لدى الزعيم الإسرائيلي "الذي لا غنى عنه" اقتراح "لليوم التالي" في غزة‏

ترجمات |20 أيار 2024
النائب السابق آلن دانكن من حزب "المحافظين"، قد يطرد بسبب معارضته "المتطرفين" المؤيدين لإسرائيل في الحزب - (المصدر)

المحافظون البريطانيون منقسمون بشدة حول الحرب في غزة وإسرائيل

ترجمات |20 أيار 2024
أرشيفية

تسليح معاداة السامية يعرض اليهود للخطر‏

ترجمات |20 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj

يعشقون الأرض أكثر

حلوان القرض 21 أيار 2024

حمزة حجاج - حلوان القرض

هوس التصوير 20 أيار 2024

هوس التصوير

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

الراتب! 18 أيار 2024

حمزة حجاج - الراتب

ضيعانولوجيا! 17 أيار 2024

hajjaj copy
 