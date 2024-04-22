الثلاثاء 23 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأميرة وجدان الهاشمي تفتتح معرض "إكسير الذاكرة" لهاني زعرب

الأميرة وجدان الهاشمي تفتتح معرض "إكسير الذاكرة" لهاني زعرب
الأميرة وجدان الهاشمي تفتتح معرض "إكسير الذاكرة" لهاني زعرب

افتتحت سمو الأميرة وجدان الهاشمي، رئيسة الجمعية الملكية للفنون الجميلة، مساء أمس الأحد، في المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، معرض "إكسير الذاكرة" للفنان الفلسطيني هاني زعرب.

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ويضم المعرض الذي يستمر حتى الـ 12 من أيار المقبل، 30 لوحة بمختلف الأحجام، تطغى عليها الألوان القاتمة، رسمها الفنان المقيم في باريس، معتمداً على مادة "الزفت" في تشكيل حكايات لوحاته التي تنطلق من هم عام، يحكي فيها في محاولة حسية عن اختبار الغوص في الطبقات الذهنية والمادية للحدود الواقعة بين حالة الذاكرة والتذكر، بكل هشاشتها وشفافيتها.


وقال زعرب، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه ينطلق في أعماله عادة من الهم العام، مشيراً إلى أن لوحاته تحمل قساوة المشهد الذي يعيشه الانسان الفلسطيني في قطاع غزة خصوصاً، وأنحاء فلسطين عموماً، ويسعى لأن يعرف العالم ما يجري بطريقته الفنية الخاصة، من خلال قصص يعكس بها ما يجري بشكل عام، تظهر على لوحاته.


وأضاف، "كل من يشعر بالألم والوجع، سيجد نفسه داخل هذه اللوحات، وهمي الفني أن يكون عملي ذا جودة عالية، ليصل لكل مكان في هذا العالم". 


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