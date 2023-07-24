الإثنين 24 تموز 2023
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تامر حسني يثير حيرة الجمهور بصورة خاصة.. ما قصتها؟

تامر حسني
الفنان تامر حسني
نشر الفنان تامر حسني عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" صورة له أثار بها الجدل بين جمهوره وقد تم قصّها بطريقة غريبة حيث ظهر في الجزء المقصوص شعر فتاة، وعلّق على الصورة بقوله: "حد صوّرها وقصّها بمعرفته عجبتني قولت انزلهالكوا وأشكره، مسائكم قمر زيّكم".اضافة اعلان

ولفت ظهور الشعر مع تامر انتباه الجمهور، مما دفع الجميع لسؤاله عبر خاصية التعليقات عن شخصيتها، طالبين منه نشر الصورة كاملة.
ومن ناحية أخرى، كشف تامر حسني من خلال حسابه الشخصي في "إنستغرام" أسباب نجاح حفله في العلمين قائلاً: "يمكن قولت كتير على حفلات إنها من أحلى حفلات حياتي بس حفلة العلمين إمبارح بجد هي أحلى وأهم حفلة عملتها في مشواري الفني كله من أول دخلة الحفلة بالطيران على كل هذا الارتفاع واللوحة الخاصة بكل أغنية بغنيها وعروض استعراضية متناسقة مع كل الغرافيكس المعروض على الشاشات المتناسق أيضاً مع إبهار الألعاب النارية اللي بيعبر عن كل حرف في أي أغنية بغنيها".






وأضاف: "بجد الحفلة دي كان وراها ناس كتير مخلصة وبتحب شغلها وقبل أي شيء حابين بعض وحابين الخير لبعض عشان كده طلعنا بالنجاح الجماهيري الخرافي ده والنجاح المسرحي التاريخي ده... شكراً جمهورنا الراقي... شكراً صنّاع الحفلة شكراً لاختياري لافتتاح مهرجان العلمين".
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