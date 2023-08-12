السبت 12 آب 2023
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جوليا روبرتس ترفض التجميل: أتقدم في السن بكرامة

جوليا روبرتس
جوليا روبرتس
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة من النجمة العالمية جوليا روبرتس، ذات الـ55 عاماً، تتحدث فيها عن تقدمها في السن دون أن تستعين بعمليات التجميل.اضافة اعلان

وجاء في الرسالة: "أنا أتقدم في السن بكرامة وروح الدعابة والصفاء ، أنا لا ألجأ إلى شد الوجه أو البوتوكس وأنا أعلم بمعايير هوليوود ، أنني أخاطر بحياتي المهنية ، إذا لم يرغبوا في منحي دورًا لأنني أبدو عجوزًا ، فهذا يعني أنني سأنتج المشروع بنفسي وأختار من أريد . الشيء المهم هو عدم أخذ هذه المهنة على محمل الجد، أعرف الكثير من الأمهات اللواتي يكافحن للوصول إلى نهاية الشهر ، تلك هي المشاكل الخطيرة ، هؤلاء هم النساء اللواتي أعشقهن ، وهن جميلات وموهوبات حتى عندما يكون كل شيء صعبًا".



وتابعت: صراحة لدي مخاوف أخرى .. الخوف على أطفالي من عدم القدرة على حمايتهم من أي شخص يريد استغلالهم ... بالنسبة لي من المهم أن أشعر بالرضا وأن أجعل عائلتي تعيش بشكل جيد ... أنا محظوظة وأقدر كل ما أملك".

وختمت: "أشكر زوجي وأولادي كل يوم لهذا السبب ، فإن أهم لحظات اليوم بالنسبة لي هي تلك التي أتناول فيها الإفطار معهم لأننا نتحدث عن كل شيء .. إنها لحظة سحرية".




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