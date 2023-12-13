الأربعاء 13 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

حلا شيحة تعتذر لـ"فناني مصر".. بعد وصفها الفن بالحرام

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الممثلة حلا شيحة

اعتذرت الفنانة المصرية، حلا شيحة، عبر "خاصية الستوري" في حسابها على تطبيق إنستغرام، لـ"جميع فناني مصر"، وعلى رأسهم نقيب المهن التمثيلية في بلادها، أشرف زكي، وذلك بعد اعتزالها الفن ووصفه بـ"الحرام".

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وأوضحت شيحة في معرض اعتذارها، أن "الفن سيظل رسالة سامية وحقيقية ومؤثرة؛ نستهدف من خلالها وجدان كل مشاهد؛ وستظل مصر بفنها وفنانيها القوة الناعمة بالوطن العربي".

والتقت شيحة بزكي في مقر النقابة، وأعربت عن "امتنانها" لدعمه لها في أزمتها، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية، الأربعاء.


وبحسب موقع "القاهرة 24" المحلي، فإن نقابة المهن التمثيلية أصدرت بيانا، جاء فيه: "التقت الفنانة حلا شيحة.. بالدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ داخل مقر النقابة؛ حيث وجهت له الشكر على دعمه الكبير لها في أزمتها الأخيرة ووقوفه بجانبها وبجانب جميع الفنانين؛ مؤكدة أن نقابة المهن التمثيلية ستظل الدرع الحقيقي لكل فناني مصر".


وبشأن إمكانية عودتها للتمثيل مرة أخرى، قال زكي في تصريحات لنفس الموقع، إنه "سيدرس قرار عودة شيحة إلى الساحة الفنية مرة أخرى، مع مجلس النقابة".


وكانت أزمة شيحة قد بدأت عام 2021، عقب زواجها من الداعية الإسلامي، معز مسعود، واعتزالها الفن للمرة الثانية. وبعد ذلك، هاجمت شيحة الفنانين في بلادها، ووصفت الفن بأنه "باطل". 


وشهد آخر أعمالها، فيلم "مش أنا" مع المغني المصري، تامر حسني، أزمة كبيرة بعد امتناع شيحة عن عمل دوبلاج لمشاهدها، بالإضافة إلى رفضها تصوير الملصق الدعائي للفيلم.

 


ووفقا لبعض التقارير، فقد تعرض حسني وقتها لخسائر كبيرة، باعتباره منتج الفيلم، لافتة إلى أنه لجأ إلى بعض الحلول مع المخرجة، سارة وفيق، لتعويض ما أمكن تعويضه.


وكان الفنان التشكيلي، أحمد شيحة، والد حلا، قد هاجم تصريحات ابنته التي وصفت الفن بـ"الحرام"، معبرا عن غضبه الشديد تجاه ابنته، ومؤكداً أن تلك التصرفات تضع عائلتها في موقف محرج.

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