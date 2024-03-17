الأحد 17 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مخرج "الحشاشين" يرد على الانتقادات الموجهة للمسلسل

من المسلسل
من المسلسل

رد المخرج بيتر ميمي، الجمعة، على الانتقادات الموجهة لمسلسل "الحشاشين" الذي يتصدر قائمة المسلسلات المصرية في رمضان 2024، ومنها استخدام اللهجة العامية بدلاً من الفصحى على لسان الشخصيات في سرد أحداث المسلسل التاريخي.

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وقال مخرج "الحشاشين" في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، إن "المسلسل تدور أحداثه بين الأتراك والفرس، وحينما قدمه الأتراك استخدموا اللغة التركية، وكذلك النسخة الأمريكية منه كانت باللغة الإنكليزية، ونحن نقدمه في مصر والترجمة موجودة في كل بلدٍ يُعرض فيه العمل."

 

وحرص المخرج  على التأكيد على أن مسلسل "الحشاشين" من وحي التاريخ، وهذا مكتوب نصًا في التترات، أي أنه ليس وثيقة، وإنما دراما تاريخية. وأوضح أن صناع العمل حاولوا تقديم "خيال لفترة من الفترات في شكلٍ درامي."



وأجاب بيتر ميمي على سؤال يتم تداوله منذ انطلاق المسلسل "هل هذا حسن الصباح"؟ قائلاً: "لم يتفق عليه كتاب، لأن المغول احرقوا قلعته وكتبه، وأفكاره، والموجود اجتهاد".


وأضاف أنه تم اختيار هذه الشخصية لتقديم مسلسل عنها لأنها "فذّة، وغريبة، ومستفزة لأن تعرف عنها، وليس بالضرورة أن تكون رمزاً للخير لكي يُقدم عنها مسلسل" على حد قوله.

كما أراد مخرج مسلسل الحشاشين توضيح ما وصفها بـ "حاجات صغيرة"، منها طريقة تصوير "معجزات الصباح" مؤكداً أنها مقصودة، مع الإشارة إلى أنه لم يكن يصنع "المعجزات"، وقال إنّ هذا ما سيظهر لاحقاً مع تقدم حلقات المسلسل، كما سيتم الكشف سر الوجه الذي يظهر لـ "الصباح" باستمرار في الحلقة الأخيرة من العمل.


وأعرب المخرج بيتر ميمي عن سعادته لكون مسلسل "الحشاشين" دفع الناس للقراءة والسؤال عن تلك الفترة.

وكان المسلسل قد تعرض لعدة انتقادات، منها استخدام اللهجة العامية لسرد الأحداث على لسان الشخصيات بدلاً من الفصحى، وعدم الدقة في السرد التاريخي، بالإضافة لاختيار موضوع العمل، وشخصية "حسن الصباح" الإشكالية لتقديم مسلسل عنها، كما اتهم متابعون مخرج المسلسل بنسخ مشهد كامل من فيلم "المسيح" من سبعينيات القرن الماضي، وتقديمه في الحلقة الثالثة من حلقات المسلسل. 


يذكر أن "الحشاشين" مسلسل تاريخي يروي حكاية تأسيس "حسن بن الصباح" لفرقة عرُِفت لاحقاً باسم "الحشاشين" قامت بسلسلةٍ من الاغتيالات الدموية في القرن الـ 11 الميلادي.

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيقولا معوض، وممثلون كثر آخرون، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، ويعرض على dmc TV ومنصة Watch IT.

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