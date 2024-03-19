هل كان هذا الخطأ مقصودا في مسلسل "ع أمل"؟- فيديو

تعرضت النجمة ماغي بوغصن للكثير من التعليقات الساخرة بسبب مشهد يجمعها بالفنانة الشابة مارلين نعمان الاي تلعب دور ابنتها ضمن أحداث مسلسل "ع أمل"، الذي يعرض حالياً ويلقى نجاحاً كبيراً.

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وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر مشهد الصفعة البسيطة التي توجهها ماغي لمارلين وتعرضت بسببه للكثير من السخرية، فيما اعتبر آخرون أن هذه الطريقة مقصودة وتحمل رسالة متممة لقصة المسلسل، على اعتبار أن ماغي تحارب العنف ضدّ المرأة ضمن أحداث العمل، مؤكدين ان المخرج رامي حنا تقصد هذا الأمر.

وتدور قصة مسلسل "ع أمل" في إطار مليء بالإثارة والتشويق، حول "يسار" التي تؤدي شخصيتها ماغي بوغصن والتي تحاول مساعدة الفتيات المعنفات بتقديم نصائح لهن من خلال برنامج تلفزيوني، رغم ماضيها الأليم وتعرضها للظلم من رجال عائلتها، ويشاركها في البطولة عمار شلق، إلسا زغيب، ومهيار خضور، وبديع أبو شقرا، وكارول عبود، وريان حركة وآهرين، وهو من تأليف نادين جابر، وإخراج رامي حنا.