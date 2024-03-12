نصائح رضوى الشربيني تقود شخصية رحمة أحمد في "الكبير 8"

مع بداية الحلقة الجديدة من الجزء الثامن من مسلسل "الكبير" أكدت مربوحة والتي تقوم بدورها رحمة أحمد بإعلانها إنها ستقوم بتنفيذ كل نصائح رضوى الشربيني في التعامل مع زوجها.
وجاء ذلك بعد أن أعلن الكبير عن رفضه أن يتم الاحتفال بشم النسيم في الدوار أو خارجه، وذلك بعد أن اجربته على الاستيقاظ من النوم ليحتفل معها والخروج من المنزل، فردت عليه قائلة "متزعليش يا مربوحة ..ابسطي نفسك بنفسك، أقتضي بكلام رضوي الشربيني".
الاهتمام مبيطلبش بس مربوحة بتطلبه عادي 😂🤪#الكبير_أوي8#دراما_المتحدة #شهر_الفرحة#سينرجي@tamermursii@Mekkystyle pic.twitter.com/3aBzMA7f4R— Synergy - تامر مرسي (@SynergyTamer) March 11, 2024
العمل من بطولة المسلسل كلا من: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم، إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.