الأحد 17 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

آداب فيلادلفيا تطلق مسابقة إبداعية رمضانية

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بروشور للمسابقة الإبداعية الرمضانية
أعلنت اللجنة الثقافية في كلية الآداب والعلوم التربوية بجامعة فيلادلفيا  ، عن بدء استقبال المشاركات في مسابقتها الأدبية " حكايات رمضانية " ، في حقل : "القصة القصيرة، الشعر، الخاطرة، المقالة، القصة القصيرة جدا" ، المكتوبة باللّغات : " العربية، الإنجليزية، الصينية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الإيطالية" ، وفقا للشروط التالية:اضافة اعلان
1- أن يكون المشارك طالبا منتظما في جامعة فيلادلفيا أو من طلبتها الخريجين .
2_ أن يكون حجم النص ملائما للحقل الأدبي المختار :
*القصة القصيرة: (صفحة-٣ صفحات) .
*الشعر: (صفحة بمعدل ١٠ أبيات) .
*الخاطرة : صفحة واحدة .
المقالة : 3 صفحات في حدها الأعلى.
القصة القصيرة جدا : أقل من صفحة.
3-يثبت المشارك في صفحة مستقلة المعلومات التالية:
*الاسم الثلاثي والكليّة والتخصص
*رقم الهاتف والبريد الإلكتروني
*الإقرار بالملكية الفكرية (تعبئة المرفق) .
4- ترسل المشاركات إلى البريد الإلكتروني :  [email protected] في موعد أقصاه 10/4/2024 .
هذا وسوف يُعلن عن أسماء الفائزين في كل حقل ، بعد عيد الفطر . كما سيمنح الفائزون شهادات تقدير .
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