آداب فيلادلفيا تطلق مسابقة إبداعية رمضانية

1- أن يكون المشارك طالبا منتظما في جامعة فيلادلفيا أو من طلبتها الخريجين .
2_ أن يكون حجم النص ملائما للحقل الأدبي المختار :
*القصة القصيرة: (صفحة-٣ صفحات) .
*الشعر: (صفحة بمعدل ١٠ أبيات) .
*الخاطرة : صفحة واحدة .
المقالة : 3 صفحات في حدها الأعلى.
القصة القصيرة جدا : أقل من صفحة.
3-يثبت المشارك في صفحة مستقلة المعلومات التالية:
*الاسم الثلاثي والكليّة والتخصص
*رقم الهاتف والبريد الإلكتروني
*الإقرار بالملكية الفكرية (تعبئة المرفق) .
4- ترسل المشاركات إلى البريد الإلكتروني : [email protected] في موعد أقصاه 10/4/2024 .
هذا وسوف يُعلن عن أسماء الفائزين في كل حقل ، بعد عيد الفطر . كما سيمنح الفائزون شهادات تقدير .