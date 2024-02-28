جمعية الأدب والأدباء ومركز البابطين بالرياض ينظمان ندوة كبرى عن الراحل "عبدالعزيز البابطين "

تنظم جمعية الأدب والأدباء ومركز سعود البابطين الخيري للتراث والثقافة ندوة كبرى عن فقيد الثقافة والأدب عبدالعزيز سعود البابطين "طيب الله ثراه" بعنوان "عبدالعزيز البابطين: رمز العطاء الثقافي والإنساني" والمقرر إقامته في مركز سعود البابطين بحي الصحافة بمدينة الرياض يوم السبت الموافق ٢١ شعبان ١٤٤٥هـ -٢ مارس ٢٠٢٤م تمام الساعة السابعة مساءً.

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ويشارك في الندوة من المملكة العربية السعودية الشقيقة كل من: دكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة وزير الإعلام السعودي الأسبق، و أ. محمد رضا نصر الله عضو مجلس الشورى سابقاً، ودكتور فواز اللعبون رئيس قسم الأدب بجامعة الإمام محمد بن سعود، ومن مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية أ.د محمد مصطفى أبو شوارب نائب الأمين العام للمؤسسة، ويدير الندوة: دكتور زياد بن عبدالله الدريس المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في اليونسكو سابقا.



وقد وجهت الجمعية والمركز الدعوات لعدد كبير من الأدباء والمثقفين والإعلاميين لحضور هذه الندوة، كما سيتم على هامش الندوة توزيع بعض مطبوعات مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية.

