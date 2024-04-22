الثلاثاء 23 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

معرض تونس الدولي للكتاب في دورته 38 يكرم الراحل "الشاعر عبدالعزيز البابطين"

شهد اليوم الافتتاحي لمعرض تونس الدولي للكتاب في دورته الـــ38 احتفاءً من خلال تنظيم لقاء تكريمي للشاعر الراحل عبدالعزيز البابطين، تقديراً لإسهاماته واعترافاً بجهوده في خدمة الثقافة العربية ودعمها
معرض تونس الدولي للكتاب في دورته الــــ 38 يكرم الراحل "الشاعر عبدالعزيز البابطين"

شهد اليوم الافتتاحي لمعرض تونس الدولي للكتاب في دورته الـــ38 احتفاءً من خلال تنظيم لقاء تكريمي للشاعر الراحل عبدالعزيز البابطين، تقديراً لإسهاماته واعترافاً بجهوده في خدمة الثقافة العربية ودعمها.

اضافة اعلان


وقال محمد صالح القادري مدير معرض تونس للكتاب أقيم هذا اللقاء التكريمي اعترافاً وايماناً منا ومن الأمة العربية بالدور الكبير للراحل عبدالعزيز البابطين الذي نذر حياته في خدمة الثقافة والأدب والشعر العربي وشعرائه، ومنها تأليفه للمعاجم الشعرية التي تحمل اسمه ، وآخرها دعوته كل شعراء العالم الناطقين بالعربية للمشاركة في "ديوان شهداء العزة" وقبلها "ملحمة العرب" من أجل السلام ، وهي قصيدة مطولة شارك فيها 113 شاعراً تدعو إلى السلام ونبذ العنف، وتحارب الطائفية وتدعو الى التعايش والحوار وإظهار الصورة الحقيقية للدين الإسلامي الحنيف والقيم العربية الأصلية ، بل ومساهماته الرائدة في نشر ثقافة السلام حول العالم ، وكلها أعمال متميزة تعكس إيمان الفقيد الراسخ بأن العمل الثقافي هو أعظم الوسائل المساهمة في تقريب الشعوب وحوار الثقافات .


وسلم التكريم والتقدير منصف بوكثير، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشؤون الثقافية بالإنابة في تونس، إلى الدكتور/ الطاهر حجار - عضو مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية ، بحضور كبير من المسؤولين عن الثقافة والإعلام والصحفيين ودور النشر والأدباء في تونس ودول عربية وجمهور غفير.


كما شمل برنامج اللقاء التكريمي إقامة ندوة عن الراحل تحت عنوان " تكريماً لروح الشاعر عبدالعزيز البابطين" في الـــيوم الثالث من أيام المعرض 21 أبريل الجاري، واستهل برنامج الندوة بعرض فيلم وثائقي قصير عن مسيرة العطاء الثقافي الثري للفقيد، ودوره البارز في خدمة الأمة العربية ثقافياً وأدبياً، والمشروعات الواعدة التي انطلقت في حياته، وتشجيعه الشباب العربي ودعمه في فروع الإنتاج الثقافي الشعري والأدبي.


شارك في الندوة دكتور الطاهر حجار  عضو مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية. ممثلاً عن المؤسسة، ودكتور رامي إسكندر ممثلاً عن "المنظمة العربية للتربية الثقافة والعلوم (الألكسو)، ومن الكويت كامل العبد الجليل أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون الأسبق، ومن تونس الشاعرة جميلة الماجري.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الشاعر عبد الرحمن الأبنودي

سرقة أبواب قبر الشاعر الأبنودي تثير غضبا في مصر

منذ10 ساعة
صورة واتساب بتاريخ 1445-10-14 في 10.24.02_ab17aa8d

تحليل كتاب "السياسات السعودية تجاه المهاجرين واللاجئين: واجب مقدس"

منذ12 ساعة
ندوة تعاين علاقة الرياضة بالثقافة والإعلام

ندوة تعاين علاقة الرياضة بالثقافة والإعلام

منذ12 ساعة
1713791084144549400

الزعبي يحاضر حول "الأدب الملتزم" في الثقافة العربية

منذ24 ساعة
1713790578724528500

"رحلة شفاء" لمرام جرادات.. رواية تحاكي مشاعر الإنسان

منذ24 ساعة
ندوة بعنوان "الأمن الوطني" في المكتبة الوطنية

ندوة بعنوان "الأمن الوطني" في المكتبة الوطنية

22 نيسان 2024
افكار و مواقف
ترجمات
إيران

آخر أحداث الشرق الأوسط .. تحليل مقتضب

ترجمات | منذ24 ساعة
1713805507755368100

الخلاف بين أميركا وإسرائيل حول رفح مجرد إلهاء‏

ترجمات | منذ24 ساعة
يهود مناهضون للصهيونية يطالبون بوقف إطلاق النار فورًا في غزة - (المصدر)

‏لماذا يكرهوننا: معاداة الصهيونية في المجتمع اليهودي‏

ترجمات |21 نيسان 2024
1713622665141576300

ما الذي يجب أن يفعله نتنياهو لإعادة الرهائن الإسرائيليين؟

ترجمات |20 نيسان 2024
1713514273180354900

إسرائيل عالقة في غزة

ترجمات |19 نيسان 2024
مفاعل ديمونة

إعلام عبري يكشف حقيقة الأضرار بالضربة الإيرانية

ترجمات |18 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - أطفال غزة

أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !

تلفزيون 20 نيسان 2024

hajjaj copy

سياحة وطفر 19 نيسان 2024

15 copy

تسهيلات 18 نيسان 2024

تسهيلات
 
 