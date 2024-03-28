وزارة الثقافة تطلق أمسياتها الرمضانية في عمّان والمحافظات

تطلق وزارة الثقافة ابتداءً من يوم غدٍ الخميس، عددًا من أمسياتها الرمضانيّة في عمّان والمحافظات، عقب فترة الإفطار من أيّام الخميس والجمعة والسبت من الشهر الفضيل.

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ويضم البرنامج فقرات من الإنشاد الديني والابتهالات التي تقدمها عدد من فرق الإنشاد المحلية، ومعارض للكتاب تشتمل على أبرز إصدارات الوزارة ومؤلفاتها، بالإضافة إلى مسابقات ثقافية متنوعة، وعروض مسرحيّة، ومعارض صناعات إبداعيّة، وكرنفالات للطفل.



وقالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار إنّ الفعاليات جاءت ضمن برنامج هادف وتوعوي يتوخى العائلة الأردنية ورسم الابتسامة على وجوه الأطفال وتقديم ما هو مفيد ومسلٍّ لهم في فقرات الحكواتي، والمسحراتي، والعروض المسرحية الموجهة للأسرة، بالإضافة إلى عرض أبرز منشورات وزارة الثقافة، واشتمال الأمسيات على عدد من القراءات الشعرية، وفقرات الضيافة الأردنية.

كما لفتت النجار إلى ورشات متخصصة للطفل في صناعة الدمى والفنون التشكيلية والألعاب الشعبية والتراثيّة، والعروض التفاعليّة، والصناعات الثقافية والإبداعية.



وقالت إنّ الأمسيات الرمضانيّة ستتخللها أيضًا عروض أفلام وثائقيّة احتفاءً بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلّم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

كما أكّدت النجار أهميّة الفقرات الشائقة التي تقدّم المعلومة الثقافية وتضع العائلة الأردنية بأجواء الشهر الفضيل، بالتعاون مع نخبة من المنشدين والفنانين الأردنيين في المحافظات والمتخصصين بثقافة وإبداع الطفل، ما يجعل من ليالي رمضان مساحةً للإبداع والتفاعل.



من جهتها، قالت مشرفة برنامج "أمسيات رمضان" مساعد الأمين العام مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة إنّ الفعاليات تتسم بالجوء العائلي الهادف والبعيد عن الصخب والتركيز على الجانب الفلكلوري والتراثي وإمتاع الطفل، حيث ستقدّم الفعاليات في المراكز الثقافية في العاصمة والمحافظات وقاعات البلديات والمعلمين والساحات العامة والأسواق، كما ستحتضن ألوية الثقافة الأردنية لهذا العام عددًا من هذه الفعاليات.

