الخميس 29 شباط 2024
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وزارة الثقافة والأمن العام توقعان مذكرة تفاهم في مجال السلم المجتمعي

وزارة الثقافة والأمن العام توقعان مذكرة تفاهم في مجال السلم المجتمعي
وزارة الثقافة والأمن العام توقعان مذكرة تفاهم في مجال السلم المجتمعي
وقّعت وزارة الثقافة ومديرية الأمن العام اليوم، في مبنى المديرية، مذكرة تفاهم، لتعزيز أُطر الشراكة في مجال الحفاظ على السلم المجتمعي، ونشر مفاهيم الحوار والاعتدال والتسامح.اضافة اعلان

ووقع الاتفاقية وزيرة الثقافة هيفاء النجار ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة.

وأكّدت وزيرة الثقافة، أن العمل والتعاون مع مديرية الأمن العام، من خلال مركز السلم المجتمعي يساهم في تحصين المجتمعات من أخطار الانحراف والتطرف، بالإضافة إلى مواجهة كلّ ما من شأنه التأثير على أمن المجتمع فكرياً وسلوكياً ،
مؤكدةً على ضرورة المباشرة بترجمة بنود المذكّرة لبرامج وفعاليات هادفة تصل إلى فئات المجتمع الأردني كافّة، مشيرةً إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتشاركية الدائمة مع مديرية الأمن العام في المجالات كافّة ، وبما ينعكس إيجاباً على مصلحة الوطن والمواطن.

من جهته أشار مدير الأمن العام، إلى حرص مديرية الأمن العام، على إدامة جسور التعاون والشراكة الإستراتيجية مع مختلف المؤسسات الوطنية، الرسمية والأهلية في المملكة، وذلك إيماناً بأهمية أدوارها في رفع مستوى وعي أبناء المجتمع، للتصدي للسلوكيات السلبية التي لا تألو المديرية جهداً في التعامل معها.

وأضاف اللواء الدكتور المعايطة، أن مديرية الأمن العام مستمرة في سعيها، لتعزيز الأمن والسلم في المجتمع ونشر الوعي الفكري والأمني بين الشباب ، مؤكداً أن توقيع هذه الاتفاقية، يأتي في سياق تأطير الجهود التشاركية، من خلال برامج ومشاريع واعدة تهدف إلى تبادل المعرفة، ونشر ثقافة أمنيّة تسهم في حماية الأفراد، ووقاية المجتمع من كلّ ما يهدد أمنه واستقراره.

يشار إلى أن مذكرة التفاهم، تتضمن تنفيذ برامج ومشاريع وورش تدريبية، تستهدف الشباب والمجتمع من خلال مديريات ومراكز الوزارة المنتشرة في أنحاء المملكة، لتحقيق السلم المجتمعي، وصولاً إلى مجتمع خالٍ من العنف والكراهية والتطرف.
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