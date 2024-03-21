الخميس 21 آذار 2024
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وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان وبازار الحرف التقليدية

وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان وبازار الحرف التقليدية
وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان وبازار الحرف التقليدية

افتتحت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، اليوم الأربعاء، في المركز الثقافي الملكي، مهرجان وبازار الحرف التقليدية، بمناسبة شهر رمضان الفضيل، وذكرى معركة الكرامة ويوم الأم اللذين يصادفان يوم غد.

وجالت النجار على مرافق معروضات المهرجان والبازار الذي نظمته جمعية صناع الحرف التقليدية ويستمر 4 أيام.

وثمنت الوزيرة جهود جمعية صناع الحرف التقليدية، مشيرة إلى أن الجمعية تعد شريكا لوزارة الثقافة وجزءا من مفهوم التنمية الشاملة.

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ودعت إلى تقديم الحرف الأردنية بوصفها تنمية مستدامة والعمل على تطوير المنتج الحرفي الذي يمثل عناصر التراث والذي بدوره يسهم بإيجاد فرص عمل من خلال صناعة الحرف.


واشتملت المعروضات على مواد معاد تدويرها ومجسمات ورقية ومنسوجات ومشغولات يدوية وتطريز، ومنحوتات على أخشاب متنوعة ومنها أشجار الزيتون والجوز والورد، ومواد خام مختلفة ومنتوجات صحية طبيعية ولوحات فنية بتصاميم مختلفة من الخيوط والطباعة على حرير وقماش والرسم والزخارف على الزجاج بألوان زيتية والمشغولات الخشبية بفنون “الارابيسك” بالصدف والحفر والنقوش وغيرها.

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