الأربعاء 20 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

آمال بالتعافي مع موسم زراعي استثنائي

محصول الفلفل الأخضر باحد البيوت البلاستيكية بوادي الأردن-(الغد)
محصول الفلفل الأخضر باحد البيوت البلاستيكية بوادي الأردن-(الغد)
الاغوار - فيما تستقر أسعار معظم أصناف الخضار في سوق العارضة المركزي على ارتفاع، يرى معنيون أن الموسم الحالي من أفضل المواسم خلال العقد الأخير، إذ أن الغالبية حققوا مردودا جيدا بخلاف المواسم الماضية التي تسيدتها الخسائر.اضافة اعلان
ويرى مزارعون أن أسعار بيع غالبية الأصناف حافظت على مستويات أعلى من كلف الإنتاج منذ بداية الموسم وحتى الآن، لافتين أن معظم المزارعين حتى الآن حققوا هامش ربح جيد بخلاف المواسم الماضية.
ويؤكد المزارع عاطف النواجي أن أسعار البيع الحالية هي الأفضل منذ سنوات، مشيرا إلى أن غالبية المزارعين استطاعوا تحقيق فائدة مجدية، فيما ما يزال الإنتاج مستمرا وأسعار البيع ممتازة.
هذا الأمر بحسب النواجي دفع عددا من المزارعين إلى البدء بزراعة مساحات جديدة أو تجديد المساحات السابقة بزراعات أخرى، على أمل اللحاق بركب الأسعار، قائلا "المزارع الذي لم يحقق فائدة خلال الموسم الحالي لم يتعرض للخسارة على خلاف المواسم الماضية التي كبدت الكل خسائر كبيرة".
ويرى المزارع معروف الطالب أن أسعار البيع جيدة للآن، إلا أن من حقق الفائدة قلة من المزارعين كمزارعي الخيار والباذنجان والمحاصيل التي لاقت رواجا، في حين أن غالبية المزارعين لم يحققوا الفائدة المرجوة وبعضهم تعرض لخسارة كمزارعي الزهرة والبطاطا.
ويشير إلى أن حجم الإنتاج انعكس سلبا على الجدوى الاقتصادية، إذ أن تراجع إنتاج صنف معين يجعل من هامش الربح وإن كان كبيرا لا يغطي كلف الإنتاج، مستدركا "إلى أن الموسم الحالي يبقى أفضل من المواسم الماضية على صعيد أسعار البيع".
من جانبه، يؤكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام، أن أسعار بيع المنتوجات الزراعية جيدة لمعظم الأصناف ومرضية للمزارعين، موضحا أن الأسعار الحالية أنعشت القطاع الزراعي وستدفع باتجاه ديمومة الإنتاج لأن العائد الجيد سيدفع إلى الاستمرار في الإنتاج وتقديم الرعاية اللازمة للمحصول لأطول فترة ممكنة.
بدوره، يبين مدير سوق العارضة المركزي المهندس أحمد الختالين أن أسعار بيع معظم الأصناف تحسنت مؤخرا  نتيجة تراجع الإنتاج في بعض المحاصيل وازدياد الطلب خلال الشهر الفضيل، موضحا أن الموسم الحالي يعد من أفضل المواسم التي يعيشها مزارعو الوادي على صعيد أسعار البيع وتجنب الخسارة.
ويوضح أنه وباستثناء محصول البندورة الذي انخفضت أسعار بيعه إلى حوالي 1.2 دينار للصندوق، فإن محاصيل كالخيار والباذنجان والبطاطا والكوسا استقرت على مستويات مرتفعة، منوها إلى أن الأسعار الحالية تشكل دفعة قوية للقطاع الذي بدأ يشهد تعافيا بعد سنوات من الخسائر الكبيرة. 
ويلفت الى أن بقاء الأسعار ضمن مستويات جيدة سيسهم في استمرار الإنتاج لفترة أطول، مضيفا أن واردات السوق اليومية تراجعت بنسبة 20 %، إذ وصلت إلى ما يقارب من 450 طنا.
وبحسب إحصائيات السوق فإن سعر بیع صندوق الخیار تراوح بین 3 - 5 دنانير، والكوسا بین 2 و3 دنانير للصندوق والباذنجان بمعدل 5 دنانير للصندوق والبطاطا ما بين 3 – 4 دنانير للصندوق، و في حين تراجع سعر بيع صندوق البندورة ليصل إلى 1.2 دينار.
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