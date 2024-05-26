 
الأحد 26 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أردوغان: السياسة المالية لن تؤدي لزيادة التضخم في تركيا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن السياسة المالية التركية لن تزيد من الضغوط التضخمية، مشيرا إلى توقعات بأن تشهد البلاد تراجعا‭‭ ‬‬لمعدلات التضخم في النصف الثاني من العام.

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وفي أحدث تأييد منه للبرنامج الاقتصادي، قال أردوغان في كلمة أمام مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية إن التضخم السنوي سيصل إلى ذروته في مايو ثم يبدأ في التراجع، مكررا توقعات البنك المركزي في هذا الصدد.
وأضاف "سندخل فترة تراجع في النصف الثاني من العام. ولن نسمح بضغوط تضخمية من خلال السياسة المالية".

وأشار أردوغان إلى إن البرنامج الاقتصادي يهدف بشكل أساسي إلى خفض التضخم إلى رقم في خانة الآحاد. وقال "نستهدف خفضا مستداما للتضخم وليس مؤقتا"، بحسب موقع سكاي نيوز.

وبلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين نحو 70 بالمئة في أبريل، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 75 بالمئة هذا الشهر. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى مستويات بلغت 50 بالمئة منذ يونيو من العام الماضي، في تراجع عن تيسير السياسة النقدية الذي استمر لسنوات في عهد أردوغان.

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