البنوك التركية تتدخل لحماية الليرة

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عادت البنوك التركية التي تديرها الدولة إلى سوق العملات الأجنبية الاثنين، وباعت ما يصل إلى مليار دولار بحلول منتصف النهار لدعم الليرة، إثر التدهور الجديد في قيمة العملة بعد عطلة الأسبوع الماضي، وفقا لوكالة بلومبرغ.وانخفضت قيمة العملة بنسبة 0.4٪ في اليوم وتم تداولها على انخفاض بنسبة 0.3٪ عند 26.08 للدولار في الساعة 3:25 مساء في إسطنبول.وأدى التدخل الحكومي إلى رفع تكاليف التأمين على التخلف الحكومي عن السداد، إذ أخذت الأسواق في الاعتبار التأثير على احتياطيات النقد الأجنبي المستنفدة بالفعل لدى البنك المركزي التركي.وأوقفت البنوك الحكومية تدخلاتها المعتادة بعد تعيين فريق اقتصادي جديد أشار إلى أنه يؤيد كبح مبيعات الدولار والسماح للسوق بتحديد قيمة العملة.ومع ذلك ، فقد تدخلت البنوك منذ ذلك الحين بشكل متقطع لمنع الانخفاض الحاد في الليرة وفقا للوكالة.ويثير هذا قلق المختصين، الذين قال بعضهم للوكالة إن "تركيا ليس لديها احتياطيات كافية من العملات الأجنبية لذلك يبدو أنه لا مفر من السماح لليرة بالتداول بحرية أكبر".ويعني تداول الليرة بدون دعم حكومي انخفاضا في قيمتها، وهو ما يبدو أن أنقرة تريد السيطرة عليه.وتبلغ خسائر الليرة منذ بداية العام حتى الآن 28٪، وهي أكبر خسارة بين العملات بعد البيزو الأرجنتيني.