الثلاثاء 19 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تراجع أسعار النفط عالميا

نفط خام - (تعبيرية)
نفط خام - (تعبيرية)
انخفضت أسعار النفط في تعاملاتها المبكرة، اليوم الثلاثاء، في ظل توقعات بزيادة الإمدادات من روسيا، فضلًا عن احتمال تسجيل تراجع أكثر من المتوقع في طلب وقود الطائرات.اضافة اعلان

وبحسب وكالة "بلومبرج" للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أيار/ مايو المقبل 16 سنتا إلى 86.73 دولار للبرميل، في حين انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتا إلى 82.03 دولار.

وتراجع عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر نيسان/ أبريل، والذي تنتهي صلاحيته غدا، بمقدار 16 سنتا إلى 82.56 دولار.

ووصل الخامان القياسيان إلى أعلى مستوياتهما في أربعة أشهر في الجلسة السابقة، مدعومين بانخفاض صادرات النفط الخام من السعودية والعراق، ومؤشرات على قوة الطلب والنمو الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة. (بترا)
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