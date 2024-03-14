الخميس 14 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات المخزونات الأمريكية

النفط
النفط

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات أظهرت تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة بوتيرة أعلى من التوقعات.

وبحلول الساعة 08:04 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.1% إلى 84.11 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.03% إلى 79.74 دولار للبرميل.

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وجاء الارتفاع بعد بيانات أظهرت انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي المنتهي في الثامن من مارس 2024 بمقدار 1.5 مليون برميل بخلاف التوقعات.


كذلك أشارت البيانات إلى تراجع مخزونات البنزين بمقدار 5.7 مليون برميل بوتيرة أعلى من التوقعات.

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