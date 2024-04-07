العقبة تستعد لاستقبال آلاف الزوار بالعيد

أحمد الرواشدة

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العقبة - فيما استكملت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة استعداداتها لاستقبال زوارها في عطلة عيد الفطر المبارك، أنهت فنادق المدينة ترتيباتها لاستقبال نزلائها الزوار وسط إقبال متزايد على الحجوزات التي وصلت نسبتها إلى 80 %، وتوقعات بأن تصل إلى 100 % خلال عطلة العيد.وبأجواء احتفالية، تستعد المدينة السياحية لاستقبال أفواج السياح في العطلة بعد أن تميزت خلال الفترات الماضية بمنتج سياحي يطيل مدة إقامة الزائر إلى العقبة.واستعدت العقبة من خلال كافة الجهات الحكومية والخاصة لاستقبال زوارها في عطلة عيد الفطر السعيد، وسط مؤشرات بقدوم آلاف الزوار والسياح من مختلف المعابر الحدودية خاصة معبر الدرة المرتبط بمدينة حقل السعودية ومعبر وادي عربة بالإضافة إلى مطار الملك الحسين الدولي وبقية المنافذ الحدودية للمدينة من وادي اليتم وعربة.وشددّ رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، على أهمية التشاركية والتنسيق والتعاون بين كافة الجهات العامة والخاصة ذات الاختصاص باتخاذ كافة الإجراءات للتسهيل على المواطنين والزوار لمدينة العقبة خلال عطلة عيد الفطر.وبين الفايز في تصريحات صحفية، أن الخطة خلال عطلة العيد شملت المعابر الحدودية والجمرّكية ومطار الملك الحسين الدولي ومنظومة الموانئ والقطاعات الصحيّة والإدارية والسياحية والخدماتية، وإدامة المرافق والمتنزهات والشواطئ العامة، مشيرا أن السلطة أعدت برنامجا ترفيهيا مجانيا للزوار يقام في ساحة ومتنزه الثورة العربية الكبرى، طيلة أيام العيد تشتمل على فقرات فنية وأغنيات وطنية وفلكلورية ومسرحيات هادفة للأطفال وبازارات للمشغولات اليدوية، إضافة إلى عروض فنية جوية في سماء العقبة.وبين الفايز أن دائرة الجمارك الوطنية وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وشركة ميناء الحاويات والجمارك ومؤسسة الغذاء والدواء ومديرية الزراعة ودائرة المواصفات والمقاييس على مدار الساعة طيلة أيام عيد الفطر باستثناء أول يوم، لضمان استمرار تدفق البضائع وسلاسل التزويد، مشيرا أن الأجهزة الشرطية المختصة مع مديرية النقل وشركة العقبة للنقل، وضعت خطةً لمتابعة أوضاع المرور في الشوارع كافة وتحويل بعض الاتجاهات للسير المركبات إذا لزم الأمر لمنع حدوث أي اختناقات مرورية، كما حددت السلطة أماكن لاصطفاف باصات النقل العام خارج ووسط المدينة في أماكن مخصصة لذلك.وبين الفايز أن العقبة الخاصة تفتح صدرها للجميع من خلال تقديمها الخدمة المثلى للمواطن والزائر بكوادر مؤهلة ومرحلة جديدة ومتطورة ومنظومة متكاملة تعظم دور أبناء المجتمع المحلي وأهالي المنطقة ليكون الجميع شركاء في منظومة العقبة الخاصة المتجددة دائماَ.وأكد العديد من العاملين في القطاع السياحي والفندقي في مدينة العقبة أن حجوزات فترة العيد بدأت ترتفع تدريجيا، حيث وصلت معظمها بين 80 - 85 %، ويتوقع أن ترتفع مع قدوم العيد إلى نسب تفوق90 %، لكافة تصنيفات الفنادق.وقال أحد العاملين في فندق تصنيف 5 نجوم، يتوقع أن تصل نسبة حجوزات الفنادق خلال عطلة عيد الفطر 100 %، مؤكداً أن الحجوزات حاليا تتركز في فنادق الـ 5 نجوم التي يقصدها الزوار بشكل أكبر، كونها تمتلك أراضي شاطئية، ومن ثم ينتقل الطلب على فنادق 4 و3 نجوم بالتدريج.ووفق عدد من مديري التسويق والمبيعات في فنادق 5 نجوم، فإن نسب الحجوزات وصلت مع اقتراب عطلة العيد إلى 88 %، لافتين أن الـ 3 أيام المتبقية على حلول العيد ستشهد مزيدا من الحجوزات وربما تصل إلى 100 %.وأكدوا أن أغلب الحجوزات هي من قبل السياح المحليين ومن ثم يأتي العرب والأجانب.وقال مدير عام أحد الفنادق حسام حجازي، إن هذه الأيام تشهد إقبالا متزايدا على حجوزات الفنادق وخاصة قنادق الـ 5 نجوم، متوقعا أن تصل النسبة إلى 95 % مع قدوم العيد.مدير عام فندق سياحي طراد عمرو قال أيضا إن هناك نشاطا ملحوظا على حركة الحجوزات الفندقية بالعقبة، لافتا أن كل التوقعات تشير إلى أن العقبة ستشهد نشاطا ملحوظا بالحركة السياحية خلال عطلة عيد الفطر المقبلة.