جمارك العقبة تفعل خططها لخدمة الزوار خلال عطلة العيد

أحمد الرواشدة

اضافة اعلان

وشدد أبو عليم على أهمية وضرورة الالتزام بالثوابت في التعامل الحسن مع الزائرين والالتزام بجميع التعليمات الخاصة بالشارات والرتب واللباس وتعليق كاميرات الصدر والعودة فورا للمرجعيات الإدارية للمركز في حال وجود أي مشاكل أو معيقات، مشيرا في التعميم إلى أنه ما زال العمل قائما وحسب توجيهات رئيس السلطة والمدير العام للجمارك بخصوص برنامج أردننا جنة ولا مانع من أن يكون هنالك مرونة في القيم للمشتريات إذا كانت من مشتريات أسواق العقبة وتكون شخصيا للعائلات وغير تجارية والتركيز على السرعة في إخراج المواطنين من عمليات التفتيش، وبخاصة المسرب الأخضر والباصات، مع عدم إغفال الجانب الأمني، والتركيز على التشاركية مع أجهزتنا الأمنية العاملة بالمركز.وبين أن كافة المراكز الجمركية والعاملين فيها يعملون بمهنية عالية لتوفير أقصى درجات الانسيابية والراحة للقادمين والزوار إلى العقبة، وكذلك أثناء المغادرة للمدينة الساحلية بعد عطلة العيد.