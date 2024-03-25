" تجارة العقبة " تسير 3 شاحنات إغاثة الى غزة

احمد الرواشدة

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وقال رئيس غرفة تجارة العقبة نائل رجا الكباريتي أن هذه الحملة الخيرية جاءت بناء على التوجيهات الملكية السامية لدعم الأهل والأشقاء في غزة الذين يتعرضون لأقصى حصار وأبشع جرائم من قبل الاحتلال مؤكداً على أن غرفة تجارة العقبة وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قامت باستقبال كاقة السلع والمواد التي تحتاجها العائلات في غزة وعملت على تصنيفها وترتيبها وتخزينها بشكل مناسب كل ضمن مجاله وقطاعه .من جانبه قال نائب رئيس الغرفة احمد سالم الكسواني إن مجلس إدارة غرفة تجارة العقبة بالتعاون والتنسيق مع المحافظة وكافة الجهات المعنية قام بتحميل 3 شاحنات من هذه المواد بشكل دقيق وحسب التصنيف الغذائي والطبي لكل مادة .وبين الكسواني أن غرفة تجارة العقبة كانت على مدار الفترة الماضية مفتوحة الأبواب والساحات لاستقبال كافة التبرعات العينية من كافة القطاعات وذلك من خلال تجهيز المكان المناسب والعمال والفرق التطوعية التي ساهمت في ترتيب المواد وتصنيفها وتحميلها.