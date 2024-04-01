تقاطع الشهيبي بالقويرة.. بؤرة خطرة تنتظر المعالجة

احمد الرواشدة

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العقبة- يطالب أبناء منطقة الشهيبي التابعة للواء القويرة، والتي تبعد حوالي سبعين كيلومترا ‏شمال شرق العقبة، بإنشاء نفق للسيارات عند تقاطع الشهيبي، الذي يعتبر بؤرة مرورية خطرة يجب معالجتها.ويقول أبناء المنطقة إن التقاطع بين منطقة القويرة والطريق الصحراوي والشهيبي يشكل خطرا حقيقيا على حياة أبناء المنطقة، لا سيما وأن آلاف الشاحنات والمركبات تسلك الطريق يوميا، مؤكدين أن إنشاء نفق للسيارات هو أفضل الحلول ويجنبهم وحوادث السير المحتملة والارباك المتواصل على الطريق.ويقول المواطن محمد النجادات أن منطقة الشهيبي تقع في شمال شرق منطقة القويرة في منطقة مرتفعة قليلا ويبلغ عدد سكانها حوالي 2000 مواطن تابعين للواء القويرة ويوجد شبكة طريق داخلية وجميعها تصل إلى الطريق الصحراوي الدولي، مؤكدا أن المواطن عندما يريد الذهاب إلى لواء القويرة يجبر على قطع الطريق الصحراوي معاكسا للسير في تقاطع خطير يربك السائق والمركبات الأخرى، مطالبا بايجاد حل لهذه المعظلة التي تواجه ابناء المنطقة منذ سنوات.ويشير المواطن حسن المراعية أنه من الضروري إيجاد نفق للسيارات بين منطقة الشهيبي والقويرة لا سيما وأن هنالك أطفالا وطلاب مدارس ومراجعين للخدمات الحكومية في لواء القويرة يجبرون على سلوك الطريق الصحراوي، مؤكدا أن هنالك العديد من المطالبات في هذا الخصوص عند وزارة الأشغال العامة والإسكان وبلدية القويرة.ويبين المواطن عبد الله العويضات أنه منذ عام 2009 وأهالي المنطقة يطرقون أبواب المسؤولين لإنشاء نفق أو عمل مخطط هندسي جديد للطريق، لتجنبهم كارثة حوادث السير التي وقعت وراح ضحيتها العديد من أبناء المنطقة.وتعاني منطقة الشهيبي التابعة للواء القويرة من نقص كذلك في عدد من الخدمات لا سيما في قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم.وكان أهالي المنطقة قد رفضوا في العديد من المرات نقل ابنائهم لمدارس خارج المنطقة والتي يحدها الطريق الصحراوي خوفا وحرصا على ابنائهم من حوادث السير والدهس التي تشكل خطرا حقيقيا على ابنائهم في ظل عدم وجود حل للتقاطع الخطير في المنطقة وإيجاد حلول كفيلة تضمن سلامة ابنائهم من الذهاب إلى منطقة القويرة.ويشير أهالي المنطقة أنهم استنفذوا كافة طرق الحوار مع الجهات المعنية لإنشاء نفق أو جسر على التقاطع الخطر، يخدمهم ويجنبهم حوادث السير.ويبين السائق ثائر النعيمات أنه وبعد طريق المطار في منطقة القويرة يتفاجأ بالسيارات التي تمشي على الطريق المحاذي معاكسة للسير في تحدي صارخ لقانون السير للمرور إلى المنطقة المقابلة، لافتا أن الطريق الصحراوي يفصل منطقة الشهيبي عن لواء القويرة وهذا ما يعانيه سائق الطريق الصحراوي بتداخل كبير للسير عند تقاطع وبداية لواء القويرة والمفصول بجزيرة وسطية.وما يزيد الأمر سوءا في منطقة القويرة هو السير القادم من عمان باتجاه القيبة وعلى طريق المطار وهو خط سير دولي غير مفصول بجزيرة وسطية ويفتقر للإنارة والشواخص التحذيرية، ويتفاجأ السائق بوجود جزيرة وسطية عند مدخل لواء القويرة وحركة مركبات ابناء المنطقة للعبور إلى منطقة الشهيبي والعكس.بدوره، بين مصدر مسؤول في وزارة الأشغال العامة والإسكان أن هناك العديد من المطالبات بإنشاء نفق لسكان منطقة الشهيبي التابع للواء القويرة، مؤكدا أنه وبعد الاطلاع على حيثيات تنفيذ المطلب تبين انه لا يمكن تنفيذ نفق على رأس مدخل لواء القويرة بسبب أن طريق القويرة ويسمى طريق المطار تستخدمه القوات المسلحة الاردنية كمطار للطوارئ، لذا لا يمكن اقامة جسر معلق أو نفق، مشيراً أنه من بعد منطقة الشهيبي بحدود 1.5 كلم، يوجد نفق، وبإمكان المواطنين وسكان المنطقة استخدامه والابتعاد عن منطقة بداية القويرة وحماية ابنائهم وسالكي الطريق من مخاطر الحوادث القاتلة.