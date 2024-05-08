الأربعاء 08 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مبابي: الخروج ليس سيئاً جداً.. ونشعر بخيبة أمل

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فشل باريس في التسجيل في اللقاءين
تقبل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان اللوم على الهزيمة 1-صفر أمام بوروسيا دورتموند يوم الثلاثاء مما أدى إلى خروج الفريق من الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالهزيمة 2-صفر في مجموع المباراتين.اضافة اعلان

وأهدر مبابي، الذي من المتوقع أن يغادر باريس سان جيرمان هذا الصيف مع تكهنات بأن ريال مدريد سيكون وجهته المحتملة، فرصتين سانحتين في مباراة الإياب على ملعب بارك دي برانس.

وقال مبابي "لقد حاولت مساعدة فريقي بأفضل ما أستطيع، لكنني لم أفعل ما يكفي. أنا الرجل الذي يجب أن يسجل الأهداف ويكون حاسما أمام المرمى. عندما تكون الأمور جيدة، أحظى بكل الأضواء وعندما لا تكون كذلك، عليك أن تتراجع للظل. هذه ليست مشكلة. أول من كان يجب أن يسجل الليلة هو أنا. هذه هي الحياة وعلينا المضي قدما، أنا والفريق".

استمتع باريس سان جيرمان بنصيب الأسد من الاستحواذ وسدد أربعة أضعاف عدد التسديدات التي سددها منافسه، وسدد في إطار المرمى أربع مرات.

وقال مبابي "في المباريات الحاسمة بدوري أبطال أوروبا، عندما تفتقد الفعالية يكون من الصعب التأهل إلى الدور التالي. والأكثر من ذلك عندما نتحدث عن النهائي.نحن بالتأكيد نشعر بخيبة أمل، ولكن كما قلت، الأمر ليس سيئا لهذه الدرجة. نحن بحاجة إلى البناء على ذلك ومواصلة العمل، لأنني متأكد من أننا سنصل إلى هناك".

وحسم باريس سان جيرمان بالفعل لقب الدوري الفرنسي وسيواجه منافسه أولمبيك ليون على لقب كأس فرنسا في النهائي يوم 25 مايو.
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