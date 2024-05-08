الأربعاء 08 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأردن يدين الاعتداء الإسرائيلي على مقر الأونروا في القدس

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات اعتداء عدد من المستوطنين على مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة، في تحدٍّ صارخٍ للقانون الدولي الذي ينص على ضرورة حماية منشآت الأمم المتحدة.اضافة اعلان

وحمّل الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية حماية مقار وموظفي المنظمات الأممية ومنظمات الإغاثة المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها غزة.

وجدد السفير القضاة دعوته للمجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل لفرض تطبيق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإلزام إسرائيل بالامتثال لها، ومنع أي اعتداء على منظمات الإغاثة وموظفيها الذين يقومون بدور إنساني كبير في تقديم المساعدات والخدمات للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
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