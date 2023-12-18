اتفاقية لإنشاء أول حديقة بمنطقة سكنية داخل الرصيفة

اضافة اعلان

جرى توقيع اتفاقية تعاون بين المستشفى التخصصي وبلدية الرصيفة لإنشاء حديقة عامة في منطقة حي الحسين في الرصيفة والتي تعد أول حديقة في منطقة سكنية داخل الرصيفة.ووقع الاتفاقية رئيس هيئة مديرين المستشفى التخصصي الدكتور فوزي الحموري ورئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.وتعكس هذه الاتفاقية أهمية التعاون والتشاركية والتي تهدف لتنمية المجتمع المحلي وتوفير بيئة مناسبة للأطفال والعائلات في حي الحسين.وأكد الحموري أن إنشاء هذه الحديقة العامة "يعكس التزامنا في خدمة المجتمع المحلي والتي ستخدم أبناء مدينة الرصيفة"، وثمن الجهود المبذولة من قبل رئيس بلدية الرصيفة لأخذ الموافقات اللازمة لهذه المبادرة.وأضاف أن سياسة المستشفى التخصصي تركز على الدور التنموي للمستشفى وخدمة المجتمعات المحلية في مختلف محافظات المملكة كجزء من المسؤولية المجتمعية التي تعتبر من الأهداف الاستراتيجية للمستشفى.وتحدث رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي عن أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن البلدية مستمرة بعملها التنموي وبناء الشراكات مع القطاع الخاص لما فيه خدمة لسكان لواء الرصيفة.كما تم التشاور حول إقامة عدة مشاريع بالتعاون مع بلدية الرصيفة لخدمة المجتمع المحلي.وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من الأهداف المشتركة لكلا الجهتين المتمثلة بتقديم خدمات أفضل للمجتمع المحلي.