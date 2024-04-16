الثلاثاء 16 نيسان 2024
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بلدية الهاشمية تنفذ حملة مكافحة الحشرات

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بلدية الهاشمية

باشرت بلدية الهاشمية الجديدة ومن خلال مديرية الشؤون البيئية حملة مكافحة الحشرات ضمن مناطق الهاشمية وام الصليح وغريسا والقنية والسخنة وقرى بني هاشم لعام 2024 وذلك بحسب رئيس البلدية عبدالرحيم القلاب العموش.

وتشمل الحملة جوانب الطرق والساحات العامة ومواقع حاويات النظافة والاسواق والمناطق المهجورة واي شكاوي ترد للبلدية ، وتأتي الحملة ضمن حرص البلدية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمحافظة على البيئة في جميع مناطقها .

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وتنفذ الحملة وفق برنامج معد لهذه الغاية ومن خلال كوادر وآليات متخصصة في البلدية ومشاركه مع عدد من القطاعات المتواجدة في اللواء للتخفيف من حدة انتشار الحشرات ابتداءا من شهر نيسان ولنهاية العام.

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