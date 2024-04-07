مياه الزرقاء تنفذ حملة لمنع هدر المياه في الوسط التجاري

أسفرت حملة وقف الهدر التي تنفذها شركة مياهنا – عقد مياه الزرقاء إدارة خدمات الزبائن قسم الاستعمالات غير المشروعة ووحدة التخطيط والإدارة في محافظة الزرقاء- الوسط التجاري والمناطق المحيطة ، عن تحرير 19 مخالفة هدر مياه وضبط 3 استعمالات غير مشروعة للمياه وسيتم متابعة المناطق والتاكد من تصويب الأوضاع وإعادة صيانة المرافق المائية والخزانات ووقف الهدر من خزانات المياه الخاصة بهم.

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وقالت إن الحملة تأتي تنفيذا لخطة وزارة المياه والري/ سلطة المياه واستعدادا لمواجهة متطلبات الصيف، مؤكدين ان الحملة ستتواصل في معظم مناطق الزرقاء، وسيتم التركيز على العقارات التي تتسبب بهدر كميات كبيرة من المياه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها خاصة خلال عطلة عيد الفطر السعيد .

وأضافت أن الحملة تعتمد على إجراءات عديدة قبل الوصول إلى فصل اشتراك المياه للمخالفين المتسببين بهدر المياه ابتداء من مراقبة الأبنية التي تنساب منها المياه في الشوارع كملاحظة أولية خلال فترة دور توزيع المياه، ومن ثم الصعود إلى أسطح تلك البنايات و تفقد الخزانات، وأخذ ملاحظات الخزانات التي تعاني من مشاكل تسبب هدراً للمياه والأسباب، مبينا أنه سيتم فصل الاشتراكات للمخالفات المكررة بسبب وجود هدر للمياه داخل العقار.



ودعت الى تجنب مثل هذه السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها البعض في عدد من المناطق حيث سيتم تطبيق التعليمات بحق كل من يهدر المياه، واتباع خطوات متتالية تكفل عدم تكرارها استنادا لأحكام تعديلات قانون سلطة المياه المتضمن تغليظ العقوبات على كل من يهدر المياه كونها مخالفة يعاقب عليها القانون.



وزادت ان الهدف من الحملة ليس فصل المياه بقدر ما هو الحفاظ على المياه من الهدر وتوفير اكبر قدر ممكن من المياه ، وبما ينعكس إيجابيا لمصلحة المواطن، كانخفاض قيمة فاتورة المياه وتجنب حدوث مكرهة صحية أسفل العمارة وعدم الإضرار بالأبنية على المدى البعيد.