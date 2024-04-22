بحث التشغيل التجريبي لحافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء

بحثت اللجنة التوجيهية لمشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء وداخل حدود أمانة عمان الكبرى برئاسة وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني إجراءات إستكمال العمل بالمشروع لغايات التشغيل التجريبي المتوقع نهاية الشهرالحالي.

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وأكدت اللجنة التي عقدت إجتماعها الاول للعام الحالي في وزارة النقل اليوم الاثنين بمشاركة الأعضاء وزيري الأشغال العامة المهندس ماهر أبو السمن والاستثمار خلود السقاف وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، ضرورة تسريع العمل بالمشروع حتى يتسنى افتتاحه في الموعد المحدد ليسهم في تعزيز خدمات النقل العام وتخفيف الإزدحامات المرورية.



كما ناقشت اللجنة التوجيهية عددًا من المواضيع المطروحة على اللجنة لاتخاذ القرارات المناسبة ومتابعة جهوزية أعمال البنية التحتية للمشروع الذي يوفر منظومة متكاملة من خدمة النقل العام تشمل رفع كفاءة الطرق على طول مسار الحافلة، ويعززالحلول المرورية على التقاطعات بهدف الارتقاء بمنظومة النقل في المملكة من خلال وجود شبكات نقل متنوعة، ومنظمة تقوم بدورها بشكل كامل وتكون قادرة على خدمة المواطن بحيث توفر الوقت والجهد.



ويذكر أن مشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء تنفذه وزارة الاشغال العامة والإسكان بالتعاون مع وزارة النقل والجهات المعنية بتمويل من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وذلك من خلال أربعة عطاءات لكل مرحلة تحدد وتنفذ مسارات المشروع والطريق العام بين المدينتين.



وتم تقسيم المشروع الى أربعة حزم، علاوة على حزمة خاصة بأعمال وتشطيبات محطات الركاب، حيث تضمنت أعمال المشروع توسيع وإعادة انشاء الطريق التي تخدم المركبات بثلاثة مسارب في الاتجاهين كحد أدنى، ومسربين في المنتصف لخدمة حافلات التردد السريع.

كما شملت أعمال المشروع إنشاء جسور وأنفاق جديدة ورفع مستوى الخدمة على التقاطعات وتركيب جسور مشاة وأعمال جدرانية استنادية ومنشآت تصريف مياه الامطار والصرف الصحي،علاوة على أعمال الإنارة والسلامة المرورية والتحويلات اللازمة وإزالة العوائق المتعلقة بخطوط المياه والاتصالات والكهرباء وإنشاء خمس محطات للركاب.



وحضر الاجتماع أمين عام وزارة النقل بالوكالة المهندس أسامة كرادشة، وأمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان الدكتور جمال قطيشات، ومدير المدينة في أمانة عمان الكبرى المهندس أحمد الملكاوي، ونائب مدير المدينة للأشغال المهندس نبيل الجريري، إضافة إلى الفريق الفني المتابع للمشروع من جميع الجهات.