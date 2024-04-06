السبت 06 نيسان 2024
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ارتفاع صادرات محافظتي الزرقاء والمفرق خلال الشهر الماضي بنسبة 14%

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غرفة صناعة الزرقاء

ارتفعت صادرات محافظتي الزرقاء والمفرق من المنتجات الصناعية خلال شهر آذار الماضي بنسبة 14 بالمئة بمجموع بلغ 115.9 مليون دولار مقارنة بنحو 101.4مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وبحسب رئيس غرفة صناعة الزرقاء، المهندس فارس حمودة، فأن السوق العربي والأميركي شكل ما نسبته 41.7 بالمئة و 44 بالمئة من حجم الصادرات الصناعية للربع الأول من العام الحالي 2024 على التوالي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات ما مجموعه 344 مليون دولار أميركي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2023 والتي بلغت 303 ملايين دولار مرتفعة بنسبة 14 بالمئة.


وبين حمودة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) أن الصادرات الصناعية إلى الولايات المتحدة الأميركية من خلال غرفة صناعة الزرقاء، ارتفعت بنسبة 36 بالمئة لتبلغ ما مجموعه (152.6 مليون دولار مقارنة بـ 111.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة، مشكلة ما نسبته 44 بالمئة من الحجم الكلي للصادرات، في حين أن الصادرات الصناعية المتجهة الى مجموعة الدول العربية ارتفعت بنسبة 11بالمئة لتبلغ ما مجموعه 143.9 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والبالغة ما مجموعه 130 مليون دولار أميركي مشكلة ما نسبته 41.7 بالمئة من الحجم الكلي للصادرات.


وأشار حمودة إلى أن الصادرات الصناعية ارتفعت إلى العراق الشقيق بنسبة 142 بالمئة لتبلغ ما مجموعه 53.0 مليون دولار مقارنة بـ 21.9 مليون دولار خلال فترة المقارنة.

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