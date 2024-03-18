الشديفات: سنطبق أسس النجاح والإكمال والرسوب مهما كان عدد الغياب

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وشدد خلال الاجتماع، على مديري ومديرات المدارس ضرورة إرسال قوائم الغياب للطلبة الذين تجاوز غيابهم 20 يوما، في موعد أقصاه نهاية دوام الثلاثاء، مؤكداً أن المديرية ستطبق أسس النجاح والرسوب مهما كان العدد.ووجّه الشديفات مديري ومديرات المدارس، إلى إرسال رصد غياب الطلبة عبر (سجلات المدرسة وسجلات مربي الصفوف) للمديرية التي ستقوم بتطبيق أسس النجاح والرسوب، مشيراً إلى ضرورة إبلاغ أولياء الأمور عن حالات الغياب للطلبة أولاً بأول، وتثبيت طرق إبلاغهم.وأكد أن المديرية شكلت مجموعة لجان مساندة لأعمال مديري المدارس، في تفقد الطابور الصباحي وحضور الحصص الثلاثة الأولى، مبيّنا أن هذا الدور يأتي إضافة لدور مديري المدارس في ضبط عملية الغياب، مؤكداً ضرورة متابعة الطلبة المتأخرين عن الدوام الرسمي.وأشار الشديفات إلى أن ظاهرة الغياب دخيلة على المجتمع الأردني، خاصة بعد جائحة كورونا، لافتا إلى أن المديرية لن تتوانى في تطبيق كافة تعليمات الوزارة في هذا الشأن، وأنها ستتخذ الإجراءات التي تحد من هذه الظاهرة.