الأربعاء 10 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إدراج المجلة الأردنية لأبحاث التمريض ضمن قاعدة البيانات إبسكو

جامعة العلوم والتكنولوجيا
جامعة العلوم والتكنولوجيا
أدرجت المجلة الأردنية لأبحاث التمريض ضمن قاعدة البيانات إبسكو، بعد مرور عامين على توطين المجلة في عمادة البحث العلمي بجامعة العلوم والتكنولوجيا وبدعم من صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالي.اضافة اعلان

وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات مبذولة لنشر المجلة على الصعيد الدولي ورفع تقييمها وتصنيفها بالإضافة إلى إتاحة الاستفادة من محتوى المجلة من الأبحاث المنشورة، حيث تم إلى الآن إصدار ستة أعداد بمجمل 56 ورقة علمية منشورة.

وتعمل هيئة تحرير المجلة برئاسة الأستاذ الدكتورة رائدة أبو الرب، والتي تضم باحثين وخبراء متميزين على المستويين الدولي والمحلي، على مراجعة الأوراق العلمية بما يتماشى مع المعايير العالمية المعتمدة ومدونة أخلاق البحث العلمي في الجامعة.

كما يعمل القائمون على المجلة على إدراجها في قاعدة بيانات Scopus وقواعد بيانات علمية مرموقة لتعكس واقع مهنة التمريض وتساهم بالنهوض بواقع المهنة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، مع العلم أنه تم إدراج المجلة سابقًا في قاعدة بيانات DOAJ و Google Scholar وIMEMR.

والجدير بالذكر أن المجلة الأردنية لأبحاث التمريض هي مجلة علمية محكمة ومعتمدة للترقية في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة.
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